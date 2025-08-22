20 perce
„Éjszakai vihar Miskolcon, a szél fákat csavart ki”
Régi augusztus 20-ák emlékeit kerestük, az alkotmányt, államalapítást, új kenyeret ünneplő, évtizedekkel ezelőtti újságcikkeket böngésztünk, amikor rátaláltunk erre a sztorira. Vihar a b... vagyis, akarom mondani, a csónakban?
A Petőfi utcán csak csónakkal lehetett közlekedni?! Nem, ne döbbenjen meg egyetlen olvasónk sem: ez nem tegnap történt. Legalábbis nem a borsodi megyeszékhelyen. Hanem 36 évvel ezelőtt. Sőt, a csónakos dolog még akkor sem. Viszont a szél tényleg fákat csavart ki, áramszünetet és komoly beázásokat okozott a városban azon az augusztus 20-i estén. Viharjelentés 1989 nyaráról.
Vihar tört a városra a bágyasztó hőség után
A SZÉL FÁKAT CSAVART KI – ÁRAMSZÜNET ÉS BEÁZÁS – A PETŐFI UTCÁN CSAK CSÓNAKKAL
Ilyen (ma úgy mondanánk) headline-okkal, azaz alcímként kiemelt kulcskifejezésekkel jelent meg a megyei napilap 1989. augusztus 22-i száma. A korabeli nyomtatott Észak-Magyarország címoldali cikke vastag- és nagybetűs mondatokkal riogatta a rendszerváltás előestéjén az akkori olvasókat, akik közül sokaknak talán fogalmuk sem volt, Miskolc egyes városrészeire milyen ítéletidő csapott le két nappal korábban, az ünnepnap estéjén, miután pedig előzőleg, értelemszerűen, nyári kánikula dúlt azon a három és fél évtizeddel ezelőtti nyáron.
A Miskolcon és környékén hetek óta tartó, 30 fokon fölüli hőség mindannyiunkat megviselt. Hiszen, augusztusnak ebben a részében, az aratás végeztével, sok termék beérésének. magtárba, piacra kerülésének napjaiban. a nyár megpihenésének idejében már nemigen szokás zivataroknak, eget-földet döngető égiháborúknak keletkezniük...
Éppen István királyunk napjának befejező részeként kerekedett viharos idő Miskolc fölött és a város térségében. A késő esti órákban a bágyasztó hőség után, mindahányan örültünk a messziről felvillanó villámoknak, vártuk a jótékony hűvösséget, esőt. mely meg is érkezett, de valamelyest eltúlozva, miként szükséges lett volna.
Így nyit a két részre bontva tálalt tudósítás („folytatás a 2. oldalon”), amelynek szerzője nem ismert, neve nem maradt fenn. Az alcímbeli „horrort” a riporter egyébként már csak a cikk második, benti felében finomítja, elárulva, valójában senki sem csónakázott azon a vasárnap estén a Petőfi utcán. (Amely utcán akkoriban is viszonylag komolyabb közúti forgalom zajlott, ott voltak fontos tanácsi intézmények például.) Hanem csak – de nézzük a pontos leírást:
A miskolci Petőfi utcán éjfél tájékán egyetlen kocsi sem bírt áthaladni az úton, örült a vezető, ha vissza tudott tolatni a tóvá változott területről, ahol legföljebb csónakkal lehetett volna átkelni. A zenepalota környékén ebben az időben — éjfél körül — apró gyerekeket is lehetett látni, kik nagy lelkesedéssel irányítgatták a kocsikat a járható útra, amíg saját járművükkel apjuk, akárkik vissza tudtak tolatni a szilárd útra.
Miskolcon is dőltek a fák, de legalább nem a gyerekekre! + fotók, videó
Letépte a vasúti felsővezetéket is
A továbbiakban kiderül, „A repülőtéren 9.4 mm-s csapadékot mértünk, ami nem különösebben nagy. Igaz, a város más részén eshetett több eső is. Ennél is többet mond azonban, hogy a szél erőssége 11 m/sec volt mérésünk szerint, ami eléggé erősként minősíthető, de még nem viharos” – idézi a riport az Országos Meteorológiai Intézet Miskolci Központi Főállomását, annak nyilatkozatképes munkatársát nyilván.
A miskolci és diósgyőri tűzoltók 23.22 órától hajnali 5.35 óráig munkában voltak. Letört fákat kellett eltávolítani a Tokaj étterem és a Molnár csárda elől, vizet kellett szivattyúzniuk a Herczeg Ferenc utcában, a Rácz Ádám utcában, a Vologda úton, a Bolyai utcában, Lillafüreden és így tovább. Egy sor helyre szálltak ki az ÉMÁSZ villanyszerelői is, hogy ismét kigyulladjon a fény az elsötétült lakásokban, utcákban. A MÁV vonalain is több helyen letépte az erős szél a felsővezetéket.
Jópofának hangzó, mai füllel hallva már-már groteszk kitétel a sztoriban, hogy csak azért nem égtek másnap délelőtt egytől egyig az Állami Biztosító telefonos panaszvonalai – mert az ítéletidő következtében egytől egyig azok is beáztak... Igen, fiatalabb olvasóknak talán furán is hangzik, hogy valaha a telefonálás kábelen történő kommunikációt jelentett, és azok a bizonyos kábelek, bizony, különféle műszaki és minőségbeli problémák folytán újra meg újra beáztak (a föld alatt), percekre, órákra, de olykor még hosszabb időre lehetetlenné téve a telefonhálózat üzemszerű működését. (Nem egy ember számára, hanem egész utca, egész városrész, egész település számára akár.)
Az 1989-ből elővarázsolt újságcikk ezzel a kitétellel végződik maga is mint legfontosabbnak tűnő momentum (fun fact: az idő tájt az állami posta kezelte az egész telefontémát):
Még délután három órakor is csak a Miskolci Postaigazgatóság egyik szerelője jelentkezett egy speciális vonalon, s közölte: a pincében még mindig vízben áznak a vezetékek, tart a hibaelhárító munka.
