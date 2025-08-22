„Éjszakai vihar Miskolcon, a szél fákat csavart ki”

A Petőfi utcán csak csónakkal lehetett közlekedni?! Nem, ne döbbenjen meg egyetlen olvasónk sem: ez nem tegnap történt. Legalábbis nem a borsodi megyeszékhelyen. Hanem 36 évvel ezelőtt. Sőt, a csónakos dolog még akkor sem. Viszont a szél tényleg fákat csavart ki, áramszünetet és komoly beázásokat okozott a városban azon az augusztus 20-i estén. Viharjelentés 1989 nyaráról.

„Éjszakai vihar Miskolcon” – Az Észak-Magyarország napilap 1989. augusztus 22-i számában

Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Vihar tört a városra a bágyasztó hőség után

A SZÉL FÁKAT CSAVART KI – ÁRAMSZÜNET ÉS BEÁZÁS – A PETŐFI UTCÁN CSAK CSÓNAKKAL

Ilyen (ma úgy mondanánk) headline-okkal, azaz alcímként kiemelt kulcskifejezésekkel jelent meg a megyei napilap 1989. augusztus 22-i száma. A korabeli nyomtatott Észak-Magyarország címoldali cikke vastag- és nagybetűs mondatokkal riogatta a rendszerváltás előestéjén az akkori olvasókat, akik közül sokaknak talán fogalmuk sem volt, Miskolc egyes városrészeire milyen ítéletidő csapott le két nappal korábban, az ünnepnap estéjén, miután pedig előzőleg, értelemszerűen, nyári kánikula dúlt azon a három és fél évtizeddel ezelőtti nyáron.

A Miskolcon és környékén hetek óta tartó, 30 fokon fölüli hőség mindannyiunkat megviselt. Hiszen, augusztusnak ebben a részében, az aratás végeztével, sok termék beérésének. magtárba, piacra kerülésének napjaiban. a nyár megpihenésének idejében már nemigen szokás zivataroknak, eget-földet döngető égiháborúknak keletkezniük... Éppen István királyunk napjának befejező részeként kerekedett viharos idő Miskolc fölött és a város térségében. A késő esti órákban a bágyasztó hőség után, mindahányan örültünk a messziről felvillanó villámoknak, vártuk a jótékony hűvösséget, esőt. mely meg is érkezett, de valamelyest eltúlozva, miként szükséges lett volna.