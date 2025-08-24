augusztus 24., vasárnap

„Zozi 2 perc alatt mutatta meg, amire mi, emberek néha képtelenek vagyunk” – otthonra lelt a kis mentett vidrakölyök

Nem csak barátokra, igazi otthonra lelt Zozi. A két árva mentett vidrakölyök összebújva melengette egymást egy olyan világban, ahol nekik minden idegen félelmetes és zajos.

Boon.hu

A Mályi Madármentő Állomás tette közzé a bejegyzést, miszerint Zozi most már Vidorkával és Zorkával él barátságban a Petesmalmi Vidraparkban. A kezdeti találkozás a fajtársakkal nem volt felhőtlen, de a részletes beszámolóból az is kiderül, hogy a mentett vidrakölyök páros megmutatták a csodát és bár állatok, az emberséget is.

mentett vidrakölyök páros alszik egymás ölében
A mentett vidrakölyök páros boldog felnőtté cseperedhet.
Forrás: Petesmalmi Vidrapark, illusztráció

Balogh Márta, a vidrapark vezetője részletesen, naplószerűen számolt be a találkozásról. Zorka és Zizi között volt némi ellenségeskedés a kezdetekkor, így az újonnan érkezett Zizi végül Vidorkával, a „csepp babával” bútorozott össze, aki még gyengécske, és alig akart enni. Aztán valami megváltozott. Íme a naplórészlet:

Sokszor könyörgök oda fel a segítségért..

Eszembe jutott valami...felrohantam a veszekedős bandához....csóri kis Zozó félve, remegve ült a sarokban...azaz nem lett jobb a viszony kettőjük közt!!!

Kikaptam Zorka mellől, és egy nagy levegőt véve bevittem a csepphez...aki körülbelül Zozi fele!

Ahogy betettem mellé, a kicsike felkapta a fejét és elkezdett csipogni! Zozó azonnal odament hozzá, a szinte még gyerek, és odabújt a picikéhez.

Ott álltam abban a csodapillanatban, szinte levegőt is alig véve, és sokadszor hálát adva a sorsnak, hogy bármennyire is nehéz volt néha, de ezeket a pillanatokat ajándékba adja.

Le nem írható...a fotó nem adja vissza....de a két árva ahogy összebújva melengetve egymást egy olyan világban, ahol nekik minden idegen félelmetes és zajos...megmutatták mennyire szép is lehet az élet!!!

Amikor a 2x akkora vidragyerek öleli, és hozza vissza az életbe a csepp kis fajtársát....akkor elnémul minden egy pillanatra...

Akkor elgondolkodok, hogy ugyan nekem vajon mi a nyomorom, amikor részese lehetek egy olyan csodának, amiről más olvashat maximum...

A mentett vidrakölyök példát mutat a világnak

A csepp Vidorkának most minden esélye megvan arra, hogy felnőhessen hála a csodálatos szívű kis Zozinak, aki két perc alatt mutatta meg, amire mi, emberek néha képtelenek vagyunk. Vidorka most már eszik, bújik, csipog és láthatóan boldog, jól érzi magát. 

A kis vidra története egyébként is szívet melengető.

