„Zozi 2 perc alatt mutatta meg, amire mi, emberek néha képtelenek vagyunk” – otthonra lelt a kis mentett vidrakölyök

Sokszor könyörgök oda fel a segítségért..

Eszembe jutott valami...felrohantam a veszekedős bandához....csóri kis Zozó félve, remegve ült a sarokban...azaz nem lett jobb a viszony kettőjük közt!!!

Kikaptam Zorka mellől, és egy nagy levegőt véve bevittem a csepphez...aki körülbelül Zozi fele!

Ahogy betettem mellé, a kicsike felkapta a fejét és elkezdett csipogni! Zozó azonnal odament hozzá, a szinte még gyerek, és odabújt a picikéhez.

Ott álltam abban a csodapillanatban, szinte levegőt is alig véve, és sokadszor hálát adva a sorsnak, hogy bármennyire is nehéz volt néha, de ezeket a pillanatokat ajándékba adja.

Le nem írható...a fotó nem adja vissza....de a két árva ahogy összebújva melengetve egymást egy olyan világban, ahol nekik minden idegen félelmetes és zajos...megmutatták mennyire szép is lehet az élet!!!

Amikor a 2x akkora vidragyerek öleli, és hozza vissza az életbe a csepp kis fajtársát....akkor elnémul minden egy pillanatra...

Akkor elgondolkodok, hogy ugyan nekem vajon mi a nyomorom, amikor részese lehetek egy olyan csodának, amiről más olvashat maximum...