Síró hang törte meg az éjszakát Miskolcon - videóval!

Tegnap este különös telefonhívást kapott a Madármentő Állomás Mályi - Bird Rescue: egy apró, elárvult állat bukkant fel Miskolcon. A helyiek elmondása szerint már napok óta hallották a furcsa, síró hangot, de sem a forrását, sem az állat kilétét nem tudták beazonosítani.

Kiderült honnan jött a hang

A rejtély végül megoldódott: egy kis vidra volt az, aki már annyira éhes és kétségbeesett volt, hogy közel merészkedett az emberekhez – sőt még a sétáltatott kutyákhoz is. Amikor enni kapott, azonnal megnyugodott, és hosszú idő után először érezhette magát biztonságban. A kicsi állat másnapra érezhetően vidámabb és aktívabb lett. Pár napig még gondozóinál marad, ahol megerősítik, majd ő is költözik a Petesmalmi Vidraparkba Mártihoz, ahol biztos hely és szerető gondoskodás várja.