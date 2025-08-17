augusztus 17., vasárnap

Síró hang törte meg az éjszakát Miskolcon - videóval!

Címkék#Miskolc#Madármentő Állomás Mályi-Bird Rescue#hang#rejtély

Napok óta tartó, rejtélyes hang okozott fejtörést Miskolcon. A helyiek csak találgattak, honnan jöhet a szívszorító sírás – egészen addig, amíg tegnap este fény derült a titokra. Nem fogod elhinni, ki állt elő az árnyékból!

Miskolcot nem kerülik el a rejtélyes, olykor ijesztő események

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tegnap este különös telefonhívást kapott a Madármentő Állomás Mályi - Bird Rescue: egy apró, elárvult állat bukkant fel Miskolcon. A helyiek elmondása szerint már napok óta hallották a furcsa, síró hangot, de sem a forrását, sem az állat kilétét nem tudták beazonosítani.

Kiderült honnan jött a hang

A rejtély végül megoldódott: egy kis vidra volt az, aki már annyira éhes és kétségbeesett volt, hogy közel merészkedett az emberekhez – sőt még a sétáltatott kutyákhoz is. Amikor enni kapott, azonnal megnyugodott, és hosszú idő után először érezhette magát biztonságban. A kicsi állat másnapra érezhetően vidámabb és aktívabb lett. Pár napig még gondozóinál marad, ahol megerősítik, majd ő is költözik a Petesmalmi Vidraparkba Mártihoz, ahol biztos hely és szerető gondoskodás várja.

 

