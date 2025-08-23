Azt hitte, Lilla és a Bükk csak nyáron szép? Gondolja át még egyszer

augusztus 23., szombat

Címkék#nyári kirándulás#őszi kirándulás#téli kirándulás#kirándulás#videó#Lillafüred#Bükk-hegység#turizmus#Hámori-tó#Garadna

Lillafüred környéke vagy általában a Bükk-hegység megyénk, megyeszékhelyünk büszkesége, turistacélpont. De vajon csak tavasszal és nyáron, ragyogó napsütésben van így? Egy igényes videófilmecske mutatja meg, mennyire gazdagabb a kínálat.

Boon.hu

„A Hámori-tó felső része, ahol a Garadna-patak csordogál” – különösen ezt a részt igyekezett filmfelvételei révén alaposabban bemutatni és a jövőbeni kirándulók figyelmébe ajánlani a miskolci fotós-videós.

videó
Nagy Viktor bükki videójából egy képkocka
Forrás: Youtube / Nagy Viktor

Videón a Garadna-patak völgyének szépségei

Nagy Viktor egy, a várossal, annak pozitív imázsával foglalkozó FB-oldalon posztolta rövidebb videó-verzióját, hogy onnan tovább lehessen kattintani a bővebb-hosszabb változatra a Youtube-on. Ajánlásképpen ezt írta a posztba:

Miskolc Lillafüred jól ismert és gyakran meg örökített kirándulóhely. A Hámori-tó felső része, ahol a Garadna-patak csordogál, viszont már csak kevesek által látogatott hely. Ezzel a videóval bemutatóm, hogy nem csak nyáron, hanem ősszel és télen is miért érdemes oda kilátogatni. A természet minden évszakban más arcát mutatja.

A legismertebb videómegosztó portálon pedig megtalálható a „Teljes videó: 3 évszak a Garadna-völgyben”. Mi is jó szívvel ajánljuk a nmegtekintését a Boon.hu olvasóinak, akár már itt, cikkünk végén:

 

 

