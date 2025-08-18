47 perce
325 különböző borsodi fejlesztés kapott zöld utat és anyagi segítséget! (fotók!)
Több száz támogatói oklevél igazolja a sikert. A Versenyképes Járások Program valódi segítség a borsodi településeken élőknek.
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár nem csalódott Borsodban
Fotó: Takács Jószef
A Versenyképes Járások Program keretében született támogatói döntésekről kiállított oklevelek ünnepélyes átadására került sor, melyeket Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter írt alá. A kiemelt esemény házigazdája dr. Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán és Bánné Gál Boglárka, a vármegyei Közgyűlés elnöke voltak.
Az ünnepi összejövetel alkalmat adott arra, hogy a polgármesterek és országgyűlési képviselők együtt ünnepeljék a jövőbemutató fejlesztéseket, a közösséget építő kezdeményezéseket és a helyi gazdaságot, infrastruktúrát és életminőséget javító beruházásokat.
A Versenyképes Járások Program sok borsodi település fejlődését segíti
Czunyiné dr. Bertalan Judit, területfejlesztésért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket és beszédében kiemelte, hogy a tavaly meghirdetett program a legújabb a területfejlesztést segítők közül. A politikus megköszönte minden polgármesternek és országgyűlési képviselőnek a munkát, amit ebbe tett. Az államtitkár innovációnak nevezte a Versenyképes Járások Programot összehasonlítva a korábbi területfejlesztési próbálkozásokkal, mert a területalapú logika mellé beemelte az együttműködés elvét is adott terület, térség települései között, akik a fejlődést együtt és hasonlóan képzelik több területen is, például:
- infrastruktúra fejlesztés
- beszerzés
- életminőséget javító, helyi közszolgáltatások megalapozása.
Ökológiai katasztrófát akadályoztak meg Zemplénben - fotókkal, videóval
Az államtitkár a program bevezetésekor járt már Borsodban és akkor elmondása szerint érezte a bizonytalanságot, talán még bizalmatlanságot is azzal kapcsolatban, hogyan fogak a polgármesterek települési érdekek mentén közös célokat megfogalmazni.
Ma azért jöttem, hogy megköszönjem, hogy nem csalódtam és a minisztérium sem csalódott abban, hogy a polgármesterek képesek együttműködni, együtt gondolkodni és képesek a térségük többi településével együtt dolgozni
- fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit.
Versenyképes Járások Program oklevélátadó ünnepség 08.18.Fotók: Takács József
A vármegyében 325 támogató döntés született, az ezeket igazoló okleveleket személyesen vehették át a polgármesterek az ünnepségen résztvevő országgyűlési képviselőktől, államtitkároktól és az esemény házigazdáitól, dr. Alakszai Zoltántól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispántól és Bánné Gál Boglárkától, a vármegyei Közgyűlés elnökétől vehettek át.
A rendezvényen és az oklevelek átadásában részt vettek:
- Tállai András, miniszterhelyettes, államtitkár, országgyűlési képviselő
- Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő,
- Csuzda Gábor, országgyűlési képviselő
- Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő
- Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő
- Kiss János, országgyűlési képviselő
A Versenyképes Járások Program sikeres megvalósításához sok partner kellett, így a vármegyei önkormányzatok, akik területfejlesztési tudásukkal előkészítették a járási fejlesztési fórumok munkáját, gyűjtötték a fejlesztési javaslatokat, majd megfogalmazták ezeket előterjesztések formájában. De kellettek a kormányhivatalok is, hogy minden határidőre, pontosan és szabályosan valósuljon meg. Ugyanígy az országgyűlési képviselők munkája is szükséges volt, sőt hatalmas érdemük volt abban, hogy a közös program elindításakor érzett bizalmatlanságot úgy változtatták meg a háttérből folytatott folyamatos egyeztetésekkel, hogy ma mindannyian nyertesei lettek ennek a programnak.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Akkor csináljuk jól, amikor családtaggá válik a komposzt: ezekkel a dolgokkal megöli!
Átadták a kiemelt fontosságú felújított útszakaszt - már bárki birtokba veheti (fotókkal, videóval)