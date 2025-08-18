augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örülünk

56 perce

325 különböző borsodi fejlesztés kapott zöld utat és anyagi segítséget! (fotók!)

Címkék#oklevél#vármegyeháza#Versenyképes Járások Program#ünnepség

Több száz támogatói oklevél igazolja a sikert. A Versenyképes Járások Program valódi segítség a borsodi településeken élőknek.

Boon.hu
325 különböző borsodi fejlesztés kapott zöld utat és anyagi segítséget! (fotók!)

Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár nem csalódott Borsodban

Fotó: Takács Jószef

A Versenyképes Járások Program keretében született támogatói döntésekről kiállított oklevelek ünnepélyes átadására került sor, melyeket Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter írt alá. A kiemelt esemény házigazdája dr. Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán és Bánné Gál Boglárka, a vármegyei Közgyűlés elnöke voltak.

A Versenyképes Járások Program támogatói okleveleinek átadása
Ünnepélyes keretek között adták át a Versenyképes Járások Program támogatói okleveleit Miskolcon Fotó: Takács József

Az ünnepi összejövetel alkalmat adott arra, hogy a polgármesterek és országgyűlési képviselők együtt ünnepeljék a jövőbemutató fejlesztéseket, a közösséget építő kezdeményezéseket és a helyi gazdaságot, infrastruktúrát és életminőséget javító beruházásokat.

A Versenyképes Járások Program sok borsodi település fejlődését segíti

Czunyiné dr. Bertalan Judit, területfejlesztésért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket és beszédében kiemelte, hogy a tavaly meghirdetett program a legújabb a területfejlesztést segítők közül. A politikus megköszönte minden polgármesternek és országgyűlési képviselőnek a munkát, amit ebbe tett. Az államtitkár innovációnak nevezte a Versenyképes Járások Programot összehasonlítva a korábbi területfejlesztési próbálkozásokkal, mert a területalapú logika mellé beemelte az együttműködés elvét is adott terület, térség települései között, akik a fejlődést együtt és hasonlóan képzelik több területen is, például:

  • infrastruktúra fejlesztés
  • beszerzés
  • életminőséget javító, helyi közszolgáltatások megalapozása.

Az államtitkár a program bevezetésekor járt már Borsodban és akkor elmondása szerint érezte a bizonytalanságot, talán még bizalmatlanságot is azzal kapcsolatban, hogyan fogak a polgármesterek települési érdekek mentén közös célokat megfogalmazni.

Ma azért jöttem, hogy megköszönjem, hogy nem csalódtam és a minisztérium sem csalódott abban, hogy a polgármesterek képesek együttműködni, együtt gondolkodni és képesek a térségük többi településével együtt dolgozni

- fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit.

Versenyképes Járások Program oklevélátadó ünnepség 08.18.

Fotók: Takács József

A vármegyében 325 támogató döntés született, az ezeket igazoló okleveleket személyesen vehették át a polgármesterek az ünnepségen résztvevő országgyűlési képviselőktől, államtitkároktól és az esemény házigazdáitól, dr. Alakszai Zoltántól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispántól és Bánné Gál Boglárkától, a vármegyei Közgyűlés elnökétől vehettek át.

A rendezvényen és az oklevelek átadásában részt vettek:

  • Tállai András, miniszterhelyettes, államtitkár, országgyűlési képviselő
  • Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő,
  • Csuzda Gábor, országgyűlési képviselő
  • Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő
  • Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő
  • Kiss János, országgyűlési képviselő

A Versenyképes Járások Program sikeres megvalósításához sok partner kellett, így a vármegyei önkormányzatok, akik területfejlesztési tudásukkal előkészítették a járási fejlesztési fórumok munkáját, gyűjtötték a fejlesztési javaslatokat, majd megfogalmazták ezeket előterjesztések formájában. De kellettek a kormányhivatalok is, hogy minden határidőre, pontosan és szabályosan valósuljon meg. Ugyanígy az országgyűlési képviselők munkája is szükséges volt, sőt hatalmas érdemük volt abban, hogy a közös program elindításakor érzett bizalmatlanságot úgy változtatták meg a háttérből folytatott folyamatos egyeztetésekkel, hogy ma mindannyian nyertesei lettek ennek a programnak.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu