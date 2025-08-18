325 különböző borsodi fejlesztés kapott zöld utat és anyagi segítséget! (fotók!)

A Versenyképes Járások Program keretében született támogatói döntésekről kiállított oklevelek ünnepélyes átadására került sor, melyeket Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter írt alá. A kiemelt esemény házigazdája dr. Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán és Bánné Gál Boglárka, a vármegyei Közgyűlés elnöke voltak.

Ünnepélyes keretek között adták át a Versenyképes Járások Program támogatói okleveleit Miskolcon Fotó: Takács József

Az ünnepi összejövetel alkalmat adott arra, hogy a polgármesterek és országgyűlési képviselők együtt ünnepeljék a jövőbemutató fejlesztéseket, a közösséget építő kezdeményezéseket és a helyi gazdaságot, infrastruktúrát és életminőséget javító beruházásokat.

A Versenyképes Járások Program sok borsodi település fejlődését segíti

Czunyiné dr. Bertalan Judit, területfejlesztésért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket és beszédében kiemelte, hogy a tavaly meghirdetett program a legújabb a területfejlesztést segítők közül. A politikus megköszönte minden polgármesternek és országgyűlési képviselőnek a munkát, amit ebbe tett. Az államtitkár innovációnak nevezte a Versenyképes Járások Programot összehasonlítva a korábbi területfejlesztési próbálkozásokkal, mert a területalapú logika mellé beemelte az együttműködés elvét is adott terület, térség települései között, akik a fejlődést együtt és hasonlóan képzelik több területen is, például: