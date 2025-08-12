57 perce
Ismét megrendezték a fogathajtó versenyt Mezőcsáton
Az indulók és a szurkolók is remekül érezették magukat a pályán. Idén is rajthoz álltak a fogatok a harmincötödik Kuli Sándor Fogathajtó Versenyen.
A hagyományokhoz híven, idén immár harmincötödik alkalommal rendezték meg a Kuli Sándor Fogathajtó Versenyt Mezőcsáton. A versenyzőknek Tállai András László, országgyűlési képviselő is szurkolt.
Újra mezőcsáti a versenyben
Tállai András László, országgyűlési képviselő posztjában fejezte ki örömét, hogy ismét életre kelt a versenypálya Mezőcsáton, valamint, hogy a 49 induló között 15 év után újra volt mezőcsáti versenyző: Fróna Noémi.
Hiszem, hogy a helyi sportélet támogatása és a hagyományok ápolása erősíti közösségünket, és példát mutat a fiataloknak
– írja bejegyzésében Tállai András László.