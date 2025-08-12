augusztus 12., kedd

Ismét megrendezték a fogathajtó versenyt Mezőcsáton

Címkék#mezőcsát#hagyomány#fogathajtó verseny#verseny

Az indulók és a szurkolók is remekül érezették magukat a pályán. Idén is rajthoz álltak a fogatok a harmincötödik Kuli Sándor Fogathajtó Versenyen.

Boon.hu

A hagyományokhoz híven, idén immár harmincötödik alkalommal rendezték meg a Kuli Sándor Fogathajtó Versenyt Mezőcsáton. A versenyzőknek Tállai András László, országgyűlési képviselő is szurkolt.

Mezőcsáton versenyeztek immár harmincötödik alkalommal.
Ismét rajtvonalhoz álltak a versenyzők Mezőcsáton
Forrás:  Facebook

Újra mezőcsáti a versenyben

Tállai András László, országgyűlési képviselő posztjában fejezte ki örömét, hogy ismét életre kelt a versenypálya Mezőcsáton, valamint, hogy a 49 induló között 15 év után újra volt mezőcsáti versenyző: Fróna Noémi.

Hiszem, hogy a helyi sportélet támogatása és a hagyományok ápolása erősíti közösségünket, és példát mutat a fiataloknak

 – írja bejegyzésében Tállai András László.

 

