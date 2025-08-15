augusztus 15., péntek

Véradókampány

2 órája

„Amíg te pihensz, a véred életet ment!” – Borsodban is várják a véred

Augusztus 31-ig tart a nyári véradókampány. A véradással életet menthetünk.

Boon.hu

Augusztus 31-ig várja az önkéntes véradókat közös nyári kampányával az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt.  Az „Amíg te pihensz, a véred életet ment!” szlogen a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra hívja fel a figyelmet.

Véradással életet menthet
A véradási aktivitásra hívja fel a figyelmet vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat kampánya.
Fotó: MW

Azért fontos a véradás, mert nyáron lecsökkennek a vérkészletek

A kampány utolsó hetei különösen nagy jelentőséggel bírnak, hiszen ilyenkor még sokan elutaznak, hosszú hétvégét terveznek az augusztus 20-i ünnep köré, így ebben az időszakban alacsonyabb lehet a véradószám. A kampány üzenete, hogy a vérkészítményekre nyáron is ugyanúgy szükség van, hiszen a gyógyítás és az életmentés ilyenkor is folyamatos.

A két szervezet abban bízik, hogy minél többen csatlakoznak a véradó hősök közösségéhez, hozzájárulva ezzel a vérellátás biztonságához, fogalmaznak a boon.hu oldalunkhoz eljuttatott közleményükben. A kampány része egy nyereményjáték is, amely során szabadidős élmények találnak majd gazdára. A véradók értékes belépőket, utalványokat, kedvezménykuponokat nyerhetnek. A sorsoláson való részvételhez mindössze annyi szükséges, hogy a résztvevők a kampány időtartama alatt vért adjanak.

Jó tudni, elkészült a Magyar Vöröskereszt új Véradás telefonos applikációja, amelyen keresztül bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről vagy a kedvenc véradási helyszínén történő legközelebbi esemény időpontjáról.  És hogy hol tud a lakóhelyéhez közel vért adni: itt megtudhatja.

