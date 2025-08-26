37 perce
Több helyen is várják a vérünket augusztus végén
Augusztus 31-ig tart a nyári véradókampány. A véradással életet menthetünk.
Augusztus 28-án (csütörtökön) 10:30-tól 13:00 óráig a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradást szervez a Szinvapark első emeletén, az üveglépcső mellett. A véradás rendkívül fontos, hiszen így lehet biztosítani a megfelelő vérkészletet azok számára, akiknek igazán szükségük van rá, írják a szervezők. Figyelmeztetnek: a véradáshoz vigyük magunkkal a személyi igazolványunkat és a lakcím- és TAJ-kártyát is.
Több helyen is van véradás
Vért adni több helyen lehet még augusztus utolsó napjaiban. Augusztus 31-ig várja az önkéntes véradókat közös nyári kampányával az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt. Az „Amíg te pihensz, a véred életet ment!” szlogen a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra hívja fel a figyelmet.
Jó tudni azt is, hogy elkészült a Magyar Vöröskereszt új Véradás telefonos applikációja, amelyen keresztül bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről vagy a kedvenc véradási helyszínén történő legközelebbi esemény időpontjáról. És hogy hol tud a lakóhelyéhez közel vért adni? Az is kiderül ott.
Néhány helyszínt ki is írtunk a listából, hátha segít:
Augusztus 26., kedd
Miskolc, Miskolci Területi Vérellátó Intézet (Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em.) 8:00 - 15:00
Sajóvámos, Sajóvámos Kossuth Közösségi Ház (Kossuth tér 1/A) 15:30 - 17:30
Pálháza, Pálháza-Művelődési Ház (Dózsa 151) augusztus 26. 9:00 - 15:00
Augusztus 27., szerda
Miskolc, Miskolci Területi Vérellátó Intézet (Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em.) 8:00 - 17:30
Ózd, Ózd Civil Ház (Árpád Vezér út 29.) augusztus 27. 12:00 - 17:00
Augusztus 28., csütörtök
Miskolc, Miskolci Területi Vérellátó Intézet (Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em.) 8:00 - 15:00
Miskolc, Miskolc Szinvapark (Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4.) 10:30 - 13:00
Bőcs, Bőcs Faluház (Rákóczi u. 25.) 14:30 - 16:30
Mezőkövesd, Mezőkövesd-Művelődési ház D. Ép (Szent László tér. 24.) 13:00 - 17:00
Mikóháza, Mikóháza-Orvosi rendelő (Szabadság 10) 14:00 - 17:00
Augusztus 29., péntek
Miskolc, Miskolci Területi Vérellátó Intézeti (Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em.) 8:00 - 15:00
Nyékládháza, Nyékládháza Furmann I. Művelődési Ház (Kossuth u. 56.) 15:00 - 17:30