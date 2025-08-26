Több helyen is várják a vérünket augusztus végén

Augusztus 28-án (csütörtökön) 10:30-tól 13:00 óráig a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradást szervez a Szinvapark első emeletén, az üveglépcső mellett. A véradás rendkívül fontos, hiszen így lehet biztosítani a megfelelő vérkészletet azok számára, akiknek igazán szükségük van rá, írják a szervezők. Figyelmeztetnek: a véradáshoz vigyük magunkkal a személyi igazolványunkat és a lakcím- és TAJ-kártyát is.

Sokak számára nem kérdéses a véradás, rendszeresen segítenek Fotó:MW

Több helyen is van véradás

Vért adni több helyen lehet még augusztus utolsó napjaiban. Augusztus 31-ig várja az önkéntes véradókat közös nyári kampányával az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt. Az „Amíg te pihensz, a véred életet ment!” szlogen a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra hívja fel a figyelmet.

Jó tudni azt is, hogy elkészült a Magyar Vöröskereszt új Véradás telefonos applikációja, amelyen keresztül bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről vagy a kedvenc véradási helyszínén történő legközelebbi esemény időpontjáról. És hogy hol tud a lakóhelyéhez közel vért adni? Az is kiderül ott.

