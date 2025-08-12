augusztus 12., kedd

Elköltözhetnek

1 órája

Megszűnnek a méltatlan állapotok? Elkezdődtek a tárgyalások a Vasgyári Rendelőintézetről

Címkék#Miskolc#háziorvos#Vasgyári Rendelőintézet#körzet#Hollósy András

Megkezdődtek a tárgyalások az orvosi rendelők átmeneti áthelyezéséről. Miskolc város vezetése lépéseket tett annak érdekében, hogy az erősen lepusztult Vasgyári Rendelőintézet épületében lévő rendelések méltó helyre kerüljenek.

Gárdonyi Edina
Megszűnnek a méltatlan állapotok? Elkezdődtek a tárgyalások a Vasgyári Rendelőintézetről

Egykor szebb napokat látott a Vasgyári Rendelőintézet

Forrás: Facebook/Hollósy András

Hamarosan új helyre költözhetnek a Vasgyári Rendelőintézet körzeti orvosi rendelői. A jelenlegi épület rossz állapota miatt az önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat az orvosi rendelők áthelyezéséről – jelentette be Hollósy András, Miskolc alpolgármestere közösségi oldalán.

Áldatlan állapotok uralkodnak a Vasgyári Rendelőintézetben.
Bejárták a Vasgyári Rendelőintézet sötét folyosóit
Forrás: Facebook/Hollósy András

A Vasgyári Rendelőintézet épülete hosszú ideje volt elhanyagolt

A Vasgyári Rendelőintézet épülete évek óta rossz műszaki állapotban van, a falak omladoznak, a világítás hiányos, a betegek sokszor sötétben várakoznak. A helyi háziorvosok kezdeményezésére az önkormányzat személyesen mérte fel a körülményeket. A bejárás után Hollósy András kiemelte, céljuk, hogy a körzet lakói korszerűbb, méltóbb és biztonságosabb körülmények között vehessék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.

Sötét folyosók miskolcon.
Sötét folyosókon várnak a háziorvosokra a betegek
Forrás: Facebook/Hollósy András

Omladozó vakolat és sötétség a várókban

Megkerestek az ott praktizáló háziorvosok, és elmondták, hogy méltatlan állapotok között zajlanak a rendelések. A helyszíni bejárás során megbizonyosodtunk arról, hogy valóban pereg a vakolat, omladoznak a falak, sokszor világítás sincs, így a betegek sötétben várakoznak

 – erősítette meg az alpolgármester a boon.hu-nak.

21. századi ellátás a cél

Mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a rendelők méltóbb, korszerűbb, a 21. századnak megfelelő környezetbe kerüljenek. Ebben minden segítséget megadunk az orvosoknak, és természetesen a körzetben élő betegeknek is

 – nyilatkozta az alpolgármester. Friss információként megosztotta, hogy elkezdték a tárgyalásokat annak kapcsán, hogy hol és milyen körülmények között tudják áttelepíteni a körzeti orvosi rendelőket. 

Ez így, ebben a formában nem mehet tovább – lépni szeretnénk, és lépni is fogunk

 – hangsúlyozta Hollósy András.

Ha tetszett a cikk, olvassa el további Miskolcról szóló tartalmainkat is!

 

