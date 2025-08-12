1 órája
Megszűnnek a méltatlan állapotok? Elkezdődtek a tárgyalások a Vasgyári Rendelőintézetről
Megkezdődtek a tárgyalások az orvosi rendelők átmeneti áthelyezéséről. Miskolc város vezetése lépéseket tett annak érdekében, hogy az erősen lepusztult Vasgyári Rendelőintézet épületében lévő rendelések méltó helyre kerüljenek.
Egykor szebb napokat látott a Vasgyári Rendelőintézet
Hamarosan új helyre költözhetnek a Vasgyári Rendelőintézet körzeti orvosi rendelői. A jelenlegi épület rossz állapota miatt az önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat az orvosi rendelők áthelyezéséről – jelentette be Hollósy András, Miskolc alpolgármestere közösségi oldalán.
A Vasgyári Rendelőintézet épülete hosszú ideje volt elhanyagolt
A Vasgyári Rendelőintézet épülete évek óta rossz műszaki állapotban van, a falak omladoznak, a világítás hiányos, a betegek sokszor sötétben várakoznak. A helyi háziorvosok kezdeményezésére az önkormányzat személyesen mérte fel a körülményeket. A bejárás után Hollósy András kiemelte, céljuk, hogy a körzet lakói korszerűbb, méltóbb és biztonságosabb körülmények között vehessék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.
Omladozó vakolat és sötétség a várókban
Megkerestek az ott praktizáló háziorvosok, és elmondták, hogy méltatlan állapotok között zajlanak a rendelések. A helyszíni bejárás során megbizonyosodtunk arról, hogy valóban pereg a vakolat, omladoznak a falak, sokszor világítás sincs, így a betegek sötétben várakoznak
– erősítette meg az alpolgármester a boon.hu-nak.
21. századi ellátás a cél
Mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a rendelők méltóbb, korszerűbb, a 21. századnak megfelelő környezetbe kerüljenek. Ebben minden segítséget megadunk az orvosoknak, és természetesen a körzetben élő betegeknek is
– nyilatkozta az alpolgármester. Friss információként megosztotta, hogy elkezdték a tárgyalásokat annak kapcsán, hogy hol és milyen körülmények között tudják áttelepíteni a körzeti orvosi rendelőket.
Ez így, ebben a formában nem mehet tovább – lépni szeretnénk, és lépni is fogunk
– hangsúlyozta Hollósy András.
