Megszűnnek a méltatlan állapotok? Elkezdődtek a tárgyalások a Vasgyári Rendelőintézetről

Hamarosan új helyre költözhetnek a Vasgyári Rendelőintézet körzeti orvosi rendelői. A jelenlegi épület rossz állapota miatt az önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat az orvosi rendelők áthelyezéséről – jelentette be Hollósy András, Miskolc alpolgármestere közösségi oldalán.

Bejárták a Vasgyári Rendelőintézet sötét folyosóit

Forrás: Facebook/Hollósy András

A Vasgyári Rendelőintézet épülete hosszú ideje volt elhanyagolt

A Vasgyári Rendelőintézet épülete évek óta rossz műszaki állapotban van, a falak omladoznak, a világítás hiányos, a betegek sokszor sötétben várakoznak. A helyi háziorvosok kezdeményezésére az önkormányzat személyesen mérte fel a körülményeket. A bejárás után Hollósy András kiemelte, céljuk, hogy a körzet lakói korszerűbb, méltóbb és biztonságosabb körülmények között vehessék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.

Sötét folyosókon várnak a háziorvosokra a betegek

Forrás: Facebook/Hollósy András

Omladozó vakolat és sötétség a várókban

Megkerestek az ott praktizáló háziorvosok, és elmondták, hogy méltatlan állapotok között zajlanak a rendelések. A helyszíni bejárás során megbizonyosodtunk arról, hogy valóban pereg a vakolat, omladoznak a falak, sokszor világítás sincs, így a betegek sötétben várakoznak

– erősítette meg az alpolgármester a boon.hu-nak.

21. századi ellátás a cél

Mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a rendelők méltóbb, korszerűbb, a 21. századnak megfelelő környezetbe kerüljenek. Ebben minden segítséget megadunk az orvosoknak, és természetesen a körzetben élő betegeknek is

– nyilatkozta az alpolgármester. Friss információként megosztotta, hogy elkezdték a tárgyalásokat annak kapcsán, hogy hol és milyen körülmények között tudják áttelepíteni a körzeti orvosi rendelőket.

Ez így, ebben a formában nem mehet tovább – lépni szeretnénk, és lépni is fogunk

– hangsúlyozta Hollósy András.