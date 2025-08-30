3 órája
Újra itt van a Vasas Napok! - A szombati is fantasztikusan telt - képek, videó
Két nap, ami csak a szórakozásról szól. A Vasas Napok 2025. második állomásán is fantasztikusan érezhették magukat az érdeklődők
Mindenki jól érezhette magát a Vasas Napokon
Fotó: Vajda János
Minden korosztályt szeretettel vártak a Vasas Napok második állomásán a Vasas Szerszám Központ előtti téren, augusztus 30-án, szombaton. A legnevesebb szerszámgyártók sorakoztak itt fel, a rendezvényen pedig többek közt olyan programok voltak, mint élő tesztelés, kihagyhatatlan akciók, nyeremények és technológiai újdonságok.
Vasas Napok 2025
A rendezvényen az innováció, a szerszámtechnológia és az exkluzív ajánlatok voltak a főszerepben. Na, meg a DVTK!
Vasas családi nap az Újgyőri főtéren 08.30.Fotók: Vajda János
A Vasas Szerszám Központ a 2025-2026-os évadban a szponzoraink közé fog tartozni. Partnerségi kapcsolatunk révén jöttünk el a rendezvényre interaktív játékokkal és minden korosztálynak szóló kvízzel, ami a kivetítőn jelenik meg és óránként lehet tőlünk egy DVTK-s ajándékcsomagot nyerni
– mondta Papp-Tóth Anikó, a DVTK kosárlabda marketing menedzsere.
Mindenkit várunk szeretettel szeptember 24-én, az első hazai mérkőzésünkön
– tette hozzá.
Családi és Kulturális Fesztivál
A szombat reggeltől estig pörgött. Délelőtt bábjáték, lufihajtogató, gyermek musical.show, harcművészeti bemutatók, RC autók várták az érdeklődőket.
Délután hastánc show, néptánc, mazsorettek, izgalmas tombola és az Érzés zenekar koncertje szórakoztatta a jelenlévőket.
Senki sem beszél róla, pedig ez a büdös vendég az otthonainkban szeretne áttelelni!
boon.hu video
- Több százan éjszakáztak a Csanyikban + fotók, videó
- Tudja, hogy mi a miskolci Zöld Kör? Ennek örülni fognak az autósok - képekkel, videóval
- Pataky Attila és cirkuszi produkció nyitotta meg a szakképzési tanévet Miskolcon + fotók, videó
- Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó
- A Kispál és a Borz Miskolcon etetett - fotók és videó