boon.hu video

3 órája

Újra itt van a Vasas Napok! - A szombati is fantasztikusan telt - képek, videó

Két nap, ami csak a szórakozásról szól. A Vasas Napok 2025. második állomásán is fantasztikusan érezhették magukat az érdeklődők

Boon.hu
Újra itt van a Vasas Napok! - A szombati is fantasztikusan telt - képek, videó

Mindenki jól érezhette magát a Vasas Napokon

Fotó: Vajda János

Minden korosztályt szeretettel vártak a Vasas Napok második állomásán a Vasas Szerszám Központ előtti téren, augusztus 30-án, szombaton. A legnevesebb szerszámgyártók sorakoztak itt fel, a rendezvényen pedig többek közt olyan programok voltak, mint élő tesztelés, kihagyhatatlan akciók, nyeremények és technológiai újdonságok.

Így teltek a Vasas Napok.
Így teltek a 2025-ös Vasas Napok
Fotó: Vajda János

Vasas Napok 2025

A rendezvényen az innováció, a szerszámtechnológia és az exkluzív ajánlatok voltak a főszerepben. Na, meg a DVTK! 

Vasas családi nap az Újgyőri főtéren 08.30.

Fotók: Vajda János

A Vasas Szerszám Központ a 2025-2026-os évadban a szponzoraink közé fog tartozni. Partnerségi kapcsolatunk révén jöttünk el a rendezvényre interaktív játékokkal és minden korosztálynak szóló kvízzel, ami a kivetítőn jelenik meg és óránként lehet tőlünk egy DVTK-s ajándékcsomagot nyerni

 – mondta Papp-Tóth Anikó, a DVTK kosárlabda marketing menedzsere.

Mindenkit várunk szeretettel szeptember 24-én, az első hazai mérkőzésünkön 

– tette hozzá.

Családi és Kulturális Fesztivál

A szombat reggeltől estig pörgött. Délelőtt bábjáték, lufihajtogató, gyermek musical.show, harcművészeti bemutatók, RC autók várták az érdeklődőket.

Délután hastánc show, néptánc, mazsorettek, izgalmas tombola és az Érzés zenekar koncertje szórakoztatta a jelenlévőket.

boon.hu video

