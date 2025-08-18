„Vezetése alatt az egyház cselekszik” – püspök kapta a Rákóczi-láncot

Czunyiné Bertalan Judit államtitkár volt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat ünnepi ülésének vendége. Rajta kívül jelen voltak az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódó rendezvényen: Tállai András miniszterhelyettes, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony, Csuzda Gábor, Demeter Zoltán, Hörcsik Richárd, Kiss János, Kovács Zsolt országgyűlési képviselők, dr. Alakszai Zoltán főispán, továbbá Tóth-Szántai József miskolci polgármester. A vármegyei önkormányzat ez alkalommal átadott legmagasabb elismerését Orosz Atanáz püspök vehette át.

A vármegyei önkormányzat a Szent István-i hagyományt ünnepelte

Fotó: Takács József

A vármegyeházán ünnepeltek

Az ünnepi eseményen egyébként énekükkel a Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola gyermekkórusa és felkészítő tanáraik (Azari Orsolya igazgató, Barna Ágota és Gulybán Gabriella Erika) működtek közre, nagy sikert aratva. Nyitóbeszédében Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke (aki mellett természetesen jelen volt Balla Éva és Dankó Dénes alelnökök, illetve dr. Schirger György jegyző) köszöntötte a a vármegye önkormányzatának képviselőit, a járási hivatalok vezetőit, a vármegyei intézményvezetőket, a történelmi egyházak képviselőit. Ezután az államtitkár mint díszvendég tartott ünnepi beszédet.

– Tanít-e az ünnep? Sokszor kerestük a támpontokat Szent István örökségében – fogalmazott Czunyiné Bertalan Judit, aki Szabó Magda drámájából (Az a szép fényes nap, 1975), illetve Makkai Sándor regényéből (Magyarok csillaga, 1937) idézett. Arról beszélt, hogy „világos a harc célja”, nevezetesen „az értékvesztett Európában maradni és megmaradni”.