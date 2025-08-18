1 órája
„Vezetése alatt az egyház cselekszik” – püspök kapta a Rákóczi-láncot
Az új kenyér ünnepét, az Államalapító Szent István király örökségét ünnepelték hétfőn a vármegyeházán, valamint Rákóczi-láncot adományoztak Orosz Atanáz püspöknek. A vármegyei önkormányzat rendezvényén fotóztunk.
Czunyiné Bertalan Judit államtitkár volt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat ünnepi ülésének vendége. Rajta kívül jelen voltak az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódó rendezvényen: Tállai András miniszterhelyettes, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony, Csuzda Gábor, Demeter Zoltán, Hörcsik Richárd, Kiss János, Kovács Zsolt országgyűlési képviselők, dr. Alakszai Zoltán főispán, továbbá Tóth-Szántai József miskolci polgármester. A vármegyei önkormányzat ez alkalommal átadott legmagasabb elismerését Orosz Atanáz püspök vehette át.
A vármegyeházán ünnepeltek
Az ünnepi eseményen egyébként énekükkel a Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola gyermekkórusa és felkészítő tanáraik (Azari Orsolya igazgató, Barna Ágota és Gulybán Gabriella Erika) működtek közre, nagy sikert aratva. Nyitóbeszédében Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke (aki mellett természetesen jelen volt Balla Éva és Dankó Dénes alelnökök, illetve dr. Schirger György jegyző) köszöntötte a a vármegye önkormányzatának képviselőit, a járási hivatalok vezetőit, a vármegyei intézményvezetőket, a történelmi egyházak képviselőit. Ezután az államtitkár mint díszvendég tartott ünnepi beszédet.
– Tanít-e az ünnep? Sokszor kerestük a támpontokat Szent István örökségében – fogalmazott Czunyiné Bertalan Judit, aki Szabó Magda drámájából (Az a szép fényes nap, 1975), illetve Makkai Sándor regényéből (Magyarok csillaga, 1937) idézett. Arról beszélt, hogy „világos a harc célja”, nevezetesen „az értékvesztett Európában maradni és megmaradni”.
Ünnepi közgyűlést tartottak a vármegyeházán 08.18.Fotók: Takács József
Válaszol a század kihívásaira
Ezt követte a Rákóczi-lánc elnevezésű kitüntetés átadása. Az idei díjazott: Orosz Atanáz, a magyar görögkatolikus egyháztörténet kiemelkedő személyisége, a Miskolci Egyházmegye főpásztora, akinek, mint az indoklásban elhangzott, „élete, szolgálata és tanúságtétele mélyen gyökerezik a keleti keresztény hagyományban, miközben nyitott lélekkel és páratlan tudással válaszol a XXI. század kihívásaira”.
„A Rákóczi-lánc Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatának legrangosabb elismerése és olyan természetes személynek adományozható, akik hosszú éveken keresztül életútjával, munkájával, megbízatása kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységével példamutatóan, elismerten, eredményesen szolgálta és szolgálja a vármegye és az ország lakosságát.”
- „Teológus, lelkipásztor, egyházvezető és egyházi író, e mellett karitatív munkásságával az elesettek szolgálatában álló krisztuskövető, aki már fiatalon elköteleződött a lelki elmélyülés, az imádságos élet és a keleti liturgikus hagyomány iránt.
- A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. Filozófiai és teológiai tanulmányait mai nevén a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte kitűnő eredménnyel, ahol teológiából doktorált. 1985-ben pappá szentelték. Rá két évre a római Lateráni Pápai Egyetemen folytatta tanulmányait, majd doktorátust szerzett a keleti teológia területén is.
- 1989-ben a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára, majd 1991-től ’93-ig bencés kolostorban élt Belgiumban. 1993-tól a Hittudományi Főiskola rektora, majd ’95-ben négy évre visszatért a kolostorba, ahol szerzetesi fogadalmat tett. 2000-től a Hittudományi Főiskola rendkívüli, rá 2 évre a patrisztika rendes tanára. A bizánci teológia nemzetközileg is elismert szakértője. Számos cikk és könyv szerzője.
- Püspöki szolgálatát 2008-ban kezdte, majd 2011-ben XVI. Benedek pápa kinevezte az újonnan alapított Miskolci Egyházmegye első megyéspüspökévé. Ezzel kezdetét vette egy új korszak: az egyházmegye lelki, kulturális és társadalmi újjáépítésének időszaka. Vezetésével új templomok, parókiák, oktatási és szociális intézmények születtek, és a lelki élet is mély megújuláson ment keresztül.
- Karitatív elköteleződésének egyik legszebb kiteljesedése a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény, amelyet az egyházmegye alapított és fejlesztett ki az ő pásztori bátorításával és közreműködésével. Az intézmény központja Tolcsván van, hozzá 12 lakásotthon tartozik. Ezekben az otthonokban különleges ellátást igénylő gyermekeket is fogadnak és biztosítják a fiatal felnőttek utógondozását. A Miskolci Egyházmegye különleges lakásotthont is működtet, amely leányanyák és csecsemőik elhelyezésére szolgál. A Szent Tekla Lakásotthon szintén Tolcsván található. Az intézmény része a Nevelőszülői Hálózat, jelenleg 170 nevelőszülővel, akik közel 600 gyermeket nevelnek a vármegye különböző településein. A Miskolci Egyházmegye intézményei széleskörű oktatási és szociális szolgáltatást kínálnak gyermekek, családok, idősek részére 2 idősotthonban, 3 bölcsődében, 10 óvodában, 9 általános és 3 szakközépiskolában, 1 kollégiumban és 3 tanodában.
- Orosz Atanáz a romák társadalmi felzárkóztatását is szívügyének tekinti: iskolai programok, pasztorális kezdeményezések és szociális ellátások sora kapcsolódik nevéhez. Az egyházmegyében lévő gyermekvédelmi intézmények lakásotthonait is gyakran látogatja, személyes kapcsolatot ápol azok vezetőivel, gondozóival és magukkal a gyermekekkel. Egyik fő célja, hogy minden elesett, rászoruló ember megtapasztalhassa: Isten nem hagy magára senkit. Vezetése alatt az egyház cselekszik: nemcsak hirdeti az evangéliumot, hanem megéli.
- 2019-ben Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozott számára Magyarország köztársasági elnöke.
Ezután az új kenyér ünnepe címszó alatt (a hagyomány szerint az aratás után rendre Szent István-napjára sütötték ki az első új búzából készült kenyeret) a Galamb Alex, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Példakép-díjasa által sütött és felajánlott kenyeret – miután lezajlott a történelmi egyházak képviselői közreműködésével „az új kenyér megáldása” – a megyei közgyűlési elnök megszegte és abból kínálta a legrangosabb vendégeket.
Olaszország után, a CineFest közönségének a szívét is meghódítja a Miskolci Szimfonikus Zenekar
325 különböző borsodi fejlesztés kapott zöld utat és anyagi segítséget! (fotók!)
Csőszerelőből műszempillaépítő: egy borsodi férfi így tört be egy nőies szakmába, imádják a hölgyek!