Egy tűt sem lehetett volna leejteni Szerencsen vasárnap este - így szólt a Valmar (videó)

A Valmar egy 2018-ban alakult Fonogram díjas popduó, melynek tagjai Valkusz Milán és Marics Peti. A nevük is innen ered. A látványos koncertet a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságra készült Magyarok című dallal nyitották, majd több népszerű dal is elhangzott. Természetesen a 2022-es Úristen szólt legnagyobbat, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című filmből ismert El kell, hogy engedj is felcsendült az Artúr napok fesztivál zárókoncertjén.

A fesztivál és a Valmar koncert helyszíne is messzire látszott Fotó: MW

A szerencsi rendezvény a koncertek előtt a családokról is szólt. Az egész napos programok mellett a Neoton Família sztárjai és a hazajáró Hooligans is nagysikerű koncertet adott, nézegessen képeket: