1 órája
Egy tűt sem lehetett volna leejteni Szerencsen vasárnap este - így szólt a Valmar (videó)
Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál vasárnap esti fellépői között volt Krisz Rudi, a Neoton, a Follow The Flow és a Hooligans, a programot a tűzijáték előtt a Valmar koncertje zárta.
A Valmar egy 2018-ban alakult Fonogram díjas popduó, melynek tagjai Valkusz Milán és Marics Peti. A nevük is innen ered. A látványos koncertet a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságra készült Magyarok című dallal nyitották, majd több népszerű dal is elhangzott. Természetesen a 2022-es Úristen szólt legnagyobbat, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című filmből ismert El kell, hogy engedj is felcsendült az Artúr napok fesztivál zárókoncertjén.
A szerencsi rendezvény a koncertek előtt a családokról is szólt. Az egész napos programok mellett a Neoton Família sztárjai és a hazajáró Hooligans is nagysikerű koncertet adott, nézegessen képeket:
Hooligans a Szerencsi Artúr NapokonFotók: Vajda János
Szerencsi Artúr Napok és a NeotonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
