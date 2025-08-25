augusztus 25., hétfő

boon.hu video

2 órája

Egy tűt sem lehetett volna leejteni Szerencsen vasárnap este - így szólt a Valmar (videó)

Címkék#Artúr Napok Fesztivál#szerencs#VALMAR#boon video#Szerencsi Artúr Napok Fesztivál

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál vasárnap esti fellépői között volt Krisz Rudi, a Neoton, a Follow The Flow és a Hooligans, a programot a tűzijáték előtt a Valmar koncertje zárta.

A Valmar egy 2018-ban alakult Fonogram díjas popduó, melynek tagjai Valkusz Milán és Marics Peti. A nevük is innen ered. A látványos koncertet a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságra készült Magyarok című dallal nyitották, majd több népszerű dal is elhangzott. Természetesen a 2022-es Úristen szólt legnagyobbat, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című filmből ismert El kell, hogy engedj is felcsendült az Artúr napok fesztivál zárókoncertjén.

A valmar koncertje is nagyot szólt a feszitválon.
A fesztivál és a Valmar koncert helyszíne is messzire látszott Fotó: MW

A szerencsi rendezvény a koncertek előtt a családokról is szólt. Az egész napos programok mellett a Neoton Família sztárjai és a hazajáró Hooligans is nagysikerű koncertet adott, nézegessen képeket:

Hooligans a Szerencsi Artúr Napokon

Fotók: Vajda János

Szerencsi Artúr Napok és a Neoton

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A fesztivál pénteki és szombati programjairól készült összeállításainkat se hagyják ki:

 

boon.hu video

