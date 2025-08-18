Ennyi volt! 10 év után mennie kell a miskolci szakembernek, aki lehet, hogy a te cuccodat is bütykölte már

Tíz év után búcsút kell, hogy mondjon jelenlegi helyiségének egy miskolci vállalkozó, akinek Miskolcon a Gömöri pályaudvar mellett bérelt épület volt az otthona és bázisa. Az ingatlan elhelyezkedése számára szinte ideális volt: bármikor könnyedén elérhette, a mindennapi munka szempontjából pedig kényelmes és praktikus megoldást nyújtott.

Facebook oldalán kért segítséget

Most azonban a sors úgy hozta, hogy új helyiség után kell néznie. Bár a vállalkozás nem szűnik meg, az átköltözés elkerülhetetlenné vált. A tulajdonos jelenleg is több opciót mérlegel, de a tökéletes megoldás még nem került elő. Az elképzelései szerint 10–20 négyzetméteres, világos, ablakos helyiséget keres, amely őrzött, jól zárható, alacsony fenntartási költségekkel bír, és bármikor megközelíthető. Főként a Gömöri pályaudvar, a Búza tér, a Tiszai pályaudvar, a Besenyői utca, a Zsigmondy vagy a József Attila út környéke jöhet szóba. A vállalkozó a miskolciak segítségét is kéri: ha bárki tud megfelelő helyet, privát üzenetben vagy telefonon is jelezheti felé.