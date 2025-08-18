augusztus 18., hétfő

Búcsú

43 perce

Ennyi volt! 10 év után mennie kell a miskolci szakembernek, aki lehet, hogy a te cuccodat is bütykölte már

A közösségi oldalán kért segítséget, itt vannak a részletek.

Ennyi volt! 10 év után mennie kell a miskolci szakembernek, aki lehet, hogy a te cuccodat is bütykölte már

Költözik a vállalkozó Miskolcon

Fotó: A kép illusztráció

Tíz év után búcsút kell, hogy mondjon jelenlegi helyiségének egy miskolci vállalkozó, akinek Miskolcon a Gömöri pályaudvar mellett bérelt épület volt az otthona és bázisa. Az ingatlan elhelyezkedése számára szinte ideális volt: bármikor könnyedén elérhette, a mindennapi munka szempontjából pedig kényelmes és praktikus megoldást nyújtott.

Lehet, hogy egy kép erről: térkép és , szöveg, amely így szól: „OBI Repulötériút Tesco TescoExtra Extra SG munkahely Lajos Borsod-Abaú Borsod-Abau-Zemplén Zemplén Vármegyel Vármegyelkpzponit.. kpzponti.. ITD Zsarnai piac Csorba-to Sajo န0့ငု့ FOXPOST Miskolc- nöri pályaudvar TETEMVAR WellfitFogyasztó és Wellfit Alakformáló Központ Mis.. A Zoltán US, ,/. Auchan 48.105327.20.799972 05327 0.799972 48. Baross Gábor Miskolc Bajesy-Zsilinszky Bajesy Zsilinszky utca Decathlon Creppy Palacsi PalacsintaHaz. taHaz Etterem Center KISAVAS ÖRGY SELYEMRÉT Vórbsmarty Mihaly + Fonoda น. Népkert Otthon 2 Csokonai Vitéz Mihály”

Facebook oldalán kért segítséget

Most azonban a sors úgy hozta, hogy új helyiség után kell néznie. Bár a vállalkozás nem szűnik meg, az átköltözés elkerülhetetlenné vált. A tulajdonos jelenleg is több opciót mérlegel, de a tökéletes megoldás még nem került elő. Az elképzelései szerint 10–20 négyzetméteres, világos, ablakos helyiséget keres, amely őrzött, jól zárható, alacsony fenntartási költségekkel bír, és bármikor megközelíthető. Főként a Gömöri pályaudvar, a Búza tér, a Tiszai pályaudvar, a Besenyői utca, a Zsigmondy vagy a József Attila út környéke jöhet szóba. A vállalkozó a miskolciak segítségét is kéri: ha bárki tud megfelelő helyet, privát üzenetben vagy telefonon is jelezheti felé.

– Közel ideális volt számomra a mostani hely, nehéz lesz jobbat találni. De bízom benne, hogy előbb-utóbb sikerül megtalálni az új otthont a vállalkozás számára – közölte facebook oldalán.

 

