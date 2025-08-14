augusztus 14., csütörtök

Vadkár, ami kezelhető? Vadveszély, ami megelőzhető?

Mi az ijesztőbb kilátás? Fekvő, vérző embert látni az utcán? Ha belezavarodunk, milyen lakást vegyünk, mennyiért? Vagy hogy egyszercsak kigyullad az autónk? Hogy őz ugrik a kocsinknak és elháríthatatlan a vadkár?

Boon.hu

Van, amikor az őzről Bambi jut eszünkbe – van, amikor a kocsinkban keletkezett vadkár. Július 15-től augusztus 15-ig tart az őzek násza. Ilyentájt a vadgazdálkodási szakemberek szerint fokozottan oda kell figyelnie az autósoknak. Mutatjuk (sőt, már csütörtökön reggel megmutattuk), mire és hogyan.

vadkár
Vadkár keletkezhet akkor is, ha szelíden vezetünk
Fotó: Roger W Downes Photography / Forrás: Getty images

Vadkár, ami kezelhető? Vadveszély, ami megelőzhető?

Kiugró érdeklődést keltett a boon.hu-n a hét negyedik napján publikált újságcikkek közül az, amelyik szerint „éppen szezonja van a kiemelt vadveszélynek az utakon”. Az írás nem mást ígér, mint hogy

elhozzuk a legfontosabb tudnivalókat arról, hogy mit kell tenni vadgázolás esetén

Nos, aki kíváncsi a részletekre, ne habozzon ide kattintani. Ne maradjon azon autósok között, „aki nem is tud róla”!

Tegyük hozzá, más veszély is leselkedik az utakon a gépjárművel közlekedőkre. Ha tart attól, egy négylábú ugrik a kocsija elé az erdőben, mit szólna, ha a békés városi utcán autózva – hirtelen lángok csapnának fel a motorház felől? És pár perc múlva már: volt autó, nincs autó... Két fiatalemberrel, illetve a Renaultjukkal ez történt kedden késő délután. A megyeszékhely, egy forgalmas főközlekedési útvonalon, kórház és lakótelep között, minden előjel nélkül.

Szó szerint így történt, ahogy a Borsod Online helyszíni beszámolójának ígéri, meg lehet nézni a képeket is róla.

autotuz001
Égett, füstölt, aztán minden elcsendesedett
Fotó: Vajda János

Ha viszont az ember megússza, hogy „leégjen”, szó szerinti és átvitt értelemben egyaránt, akkor könnyen oda juthat, hogy belevágna egy lakásvásárlásba. Pláne ha külső anyagi támogatásra is számíthat. Mivel a kérdés mostanában különösen aktuálissá vált, vizsgálódtunk egy kicsit,

Kedvcsinálónak a cikkhez csak annyit, hogy 

nem mindegy, lakásra vagy házra vágyunk, és az sem mellékes kérdés, ragaszkodunk-e a nagyvárosi élet lüktetéséhez, vagy épp ellenkezőleg, a csendre, madárcsicsergésre, minél kevesebb szomszédra és legfőképpen nyugalomra vágyunk.

Utolsó ajánlani szánt cikkünk témája ezek után igazából semmilyen módon sem kapcsolódik az eddig előadottakhoz. A sztori nem másról szól ugyanis, mint hogy

További részletek kattintás után nyerhetők.

