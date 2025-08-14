Ez a trükk kell, hogy megtérítsék a károd vadgázolásnál – a legtöbb autós nem is tud róla

Mikor számítsunk vadra az úton?

Erre a kérdésre a fentiek értelmében is, nagyon egyszerű a válasz: mindig!

Jelenleg az őzek nászának szezonja van, beszéljünk hát egy kicsit róluk. Az őzek párzása a nap bármely szakában jellemző. A mostanában uralkodó forróság még egy lapáttal rá is tehet, bármikor adódhatnak váratlan helyzetek. Ha az őz az út szélén áll, az még a jobbik eset, mert ha már látjuk, akkor tudunk reagálni. Ilyenkor igyekezzünk lassítani és a jobb oldalon maradni, az őz általában nem fordul vissza, ha kiugrik.

Ha szembe jön velünk egy autó ilyen helyzetben, akkor mindenképpen lassítsunk, mert a sebesség csökkentésén és azon kívül, hogy maradunk a jobb oldalon, sajnos nem sokat tehetünk.

Érdemes tudni, hogy a szarvasokkal ellentétben – akik legtöbbször csoportosan haladnak – az őzek általában egyedül mennek – írja az Origo

Kárrendezés vadgázolás után

Sajnos ezzel kapcsolatban nem túl biztató a helyzet az autósok részére. Míg régen volt esély arra, hogy megtérítsék a kárt, ha elütöttünk egy vadat, 2023 óta már nem sok. Akkor módosították a törvényt, aminek értelme, hogy nem felel a vadásztársaság, ha a vad életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből következő helyváltoztatása miatt jelenik meg lakott területen kívül közúton, autóúton, autópályán vagy a település belterületén – írja a vezess.hu.

Ez lefordítva annyit jelent, hogy szinte minden esetben az autós lesz a hibás.

A vadásztársaság nemhogy megtérítené a kárt, de még az esetlegesen elhullott vadat is megfizettetik a sofőrrel, ha volt figyelmeztető tábla, ha nem.

Csak abban az esetben történhet kárrendezés az autós javára, ha bizonyítást nyer, hogy a vad űzése közben, vadászatkor szaladt ki az útra.