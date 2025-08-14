augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Baleset után

1 órája

Ez a trükk kell, hogy megtérítsék a károd vadgázolásnál – a legtöbb autós nem is tud róla

Címkék#kárrendezés#kár#vadgázolás#baleset

Éppen szezonja van a kiemelt vadveszélynek az utakon. Elhoztuk hát a legfontosabb tudnivalókat arról, hogy mit kell tenni vadgázolás esetén

Borbély Gergely

Habár a vadveszély az utakon gyakorlatilag az év mind a 365 napján jelen van, - mivel a különböző fajok párzási időszaka lefedi az egész évet és váltják egymást – most különösen oda kell figyelnie a sofőröknek, ugyanis július 15-től augusztus 15-ig tart az őzek násza. Mutatjuk, hogy hogyan kerülhető el a vadgázolás, és ki fizet, miért fizet, ha már megtörtént a baj.

Ezt kell tudni a vadgázolásos balesetekről.
Ez a teendő vadgázolás esetén (A kép illusztráció)
Fotó: Fehér Gábor

Mikor számítsunk vadra az úton?

Erre a kérdésre a fentiek értelmében is, nagyon egyszerű a válasz: mindig!

Jelenleg az őzek nászának szezonja van, beszéljünk hát egy kicsit róluk. Az őzek párzása a nap bármely szakában jellemző. A mostanában uralkodó forróság még egy lapáttal rá is tehet, bármikor adódhatnak váratlan helyzetek. Ha az őz az út szélén áll, az még a jobbik eset, mert ha már látjuk, akkor tudunk reagálni. Ilyenkor igyekezzünk lassítani és a jobb oldalon maradni, az őz általában nem fordul vissza, ha kiugrik.

Ha szembe jön velünk egy autó ilyen helyzetben, akkor mindenképpen lassítsunk, mert a sebesség csökkentésén és azon kívül, hogy maradunk a jobb oldalon, sajnos nem sokat tehetünk.

Érdemes tudni, hogy a szarvasokkal ellentétben – akik legtöbbször csoportosan haladnak – az őzek általában egyedül mennek – írja az Origo

Kárrendezés vadgázolás után

Sajnos ezzel kapcsolatban nem túl biztató a helyzet az autósok részére. Míg régen volt esély arra, hogy megtérítsék a kárt, ha elütöttünk egy vadat, 2023 óta már nem sok. Akkor módosították a törvényt, aminek értelme, hogy nem felel a vadásztársaság, ha a vad életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből következő helyváltoztatása miatt jelenik meg lakott területen kívül közúton, autóúton, autópályán vagy a település belterületén – írja a vezess.hu.

Ez lefordítva annyit jelent, hogy szinte minden esetben az autós lesz a hibás.

 A vadásztársaság nemhogy megtérítené a kárt, de még az esetlegesen elhullott vadat is megfizettetik a sofőrrel, ha volt figyelmeztető tábla, ha nem.

Csak abban az esetben történhet kárrendezés az autós javára, ha bizonyítást nyer, hogy a vad űzése közben, vadászatkor szaladt ki az útra.

Még ősszel kerestük meg ezzel kapcsolatos kéréseinkkel Hámori Lászlót, a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének (GÉKOSZ) elnökét, aki a helyzetről akkor így vélekedett:

Olyan helyzet alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy a GÉKOSZ konkrétan vadgázolásos ügyekben nem vállal segítségnyújtást az autósoknak. Annyira tisztázatlanok a körülmények ugyanis, hogy egy jogi eljárást ilyen ügyben elindítani gyakorlatilag értelmetlen. A megoldás autósok szempontjából az lenne, ha a vadásztársaságokat biztosítás megkötésére köteleznék.

Mit tegyünk, ha elütöttünk egy vadat?

Mivel a vadgázolás közúti balesetnek minősül, így a rendőrséget kötelezően értesíteni kell.

 Érdemes mindent dokumentálni, körbefényképezni, körbevideózni a helyszínt, a kárt és a törmelékeket is a későbbi folyamatok megkönnyítése érdekében. A kiérkező hatóságok meg fogják állapítani mi történt, és felveszik a kapcsolatot a vadásztársasággal, a terület kezelőjével/tulajdonosával.

Nemrég történt

Borsodban nemrég történt hatalmas baleset egy őz elgázolása miatt. Ózd és Hangony között ütött el egy személyautó egy őzet, aminek következtében a jármű az árokba hajtott, majd a tetejére borult. A szörnyű részletekért kattintson az alábbi linkre.

 

