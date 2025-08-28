augusztus 28., csütörtök

Gázolás

1 órája

Vaddisznócsalád szenvedett végzetes balesetet a 26-oson

Címkék#vaddisznó#végzetes baleset#gázolás#26-os út#vadállat#baleset

Egy közútra tévedő vadállat és kicsinyei pusztultak el, amikor a vétlen autós elgázolta „őket”. A szerencsétlen baleset a 26-os útnak a szirmabesenyői elágazás utáni szakaszán történt, Barcika felé. A vaddisznók nem élték túl, hogy tilosba tévedtek.

Boon.hu
Vaddisznókat fotóztak az Avas városrészen

Forrás: Facebook

„A 26-oson a BÉM és Szirmabesenyő között vaddisznó-gázolás Kazincbarcika irányába. Mentő a helyszínen, a sérült autó a belső sávban van!” Ez a facebookos bejegyzés hívta fel a Boon.hu figyelmét a szokatlan balesetre.

vaddisznó
Vaddisznók (de ezek nem a hírben szereplők; korábban fotózták az Avason, Miskolcon)
Forrás:  Facebook

Vaddisznó-gázolás, négy „áldozattal”

Közlekedési baleset történt a megjelölt helyen – erősítette meg érdeklődésünkre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete –, méghozzá szerdán este 8 óra tájban. Az ütközés következtében az abban részt vevő személyautóban komoly anyagi kár keletkezett.

Sajnálatosan sokkal rosszabbul jártak a további „szereplők”: az első értesülések szerint minden bizonnyal vétlen autós útjába keveredő állatok, egy anyakoca és kicsinyei (három) mind elpusztultak a baleseti sérülés következtében.

A rendőrség ugyanakkor a fentiek apropóján is arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy minden olyan útszakaszon, ahol erre figyelmeztető tábla található – és a kérdéses, jelen baleset helyszínét jelentő szakasz is ilyen –, ott fokozottan figyeljenek, azaz számítanak vadállatok váratlan feltűnésére az aszfalton.

 

