Vaddisznócsalád szenvedett végzetes balesetet a 26-oson

„A 26-oson a BÉM és Szirmabesenyő között vaddisznó-gázolás Kazincbarcika irányába. Mentő a helyszínen, a sérült autó a belső sávban van!” Ez a facebookos bejegyzés hívta fel a Boon.hu figyelmét a szokatlan balesetre.

Vaddisznók (de ezek nem a hírben szereplők; korábban fotózták az Avason, Miskolcon)

Forrás: Facebook

Vaddisznó-gázolás, négy „áldozattal”

Közlekedési baleset történt a megjelölt helyen – erősítette meg érdeklődésünkre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete –, méghozzá szerdán este 8 óra tájban. Az ütközés következtében az abban részt vevő személyautóban komoly anyagi kár keletkezett.

Sajnálatosan sokkal rosszabbul jártak a további „szereplők”: az első értesülések szerint minden bizonnyal vétlen autós útjába keveredő állatok, egy anyakoca és kicsinyei (három) mind elpusztultak a baleseti sérülés következtében.

A rendőrség ugyanakkor a fentiek apropóján is arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy minden olyan útszakaszon, ahol erre figyelmeztető tábla található – és a kérdéses, jelen baleset helyszínét jelentő szakasz is ilyen –, ott fokozottan figyeljenek, azaz számítanak vadállatok váratlan feltűnésére az aszfalton.