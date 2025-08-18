Fekete napok Borsodban, ennyi tragédia sajnos egy évre is sok lenne

Manapság a pálinkának már más a szerepe, mint régen. Most már ez az ital egy magaskultúrájú élvezeti cikk, amelynek fontos szerep jutott a gasztronómiában is. Mivel több gyümölcs szempontjából is szezonja van a pálinkafőzésnek, elhoztuk annak sokak számára rejtett titkait.