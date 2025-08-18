augusztus 18., hétfő

Helyi közélet

36 perce

Fekete napok Borsodban, ennyi tragédia sajnos egy évre is sok lenne

Címkék#katasztrófavédelem#Tisza#Májer Péter#rendőrség#tragédia

Az elmúlt napok történéseit tragédiák árnyékolták be, de akadtak pozitív hírek is. Az üzemanyagárak folyamatosan változnak, nőnek és időnként csökkenek. Cikkünkből megtudhatja, most éppen melyik irányba tartanak.

Boon.hu
Fekete napok Borsodban, ennyi tragédia sajnos egy évre is sok lenne

Tragédia sora következett be Borsodban

Forrás: MW

Az üzemanyagárak folyamatosan változnak. 

üzemanyagárak csökkentek
Jó hír az autósoknak! Lefelé mozdulnak az üzemanyagárak (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

A legutóbbi változások lefelé mozdították az üzemanyagárakat. Most segítünk és megmutatjuk, hol lehet a legolcsóbban benzint és gázolajat tankolni.

Csökkentek az üzemanyagárak 

Tudta, hogy a műszakival nem rendelkező járművek esetében a hirdetés, eladás, export vagy újra forgalomba helyezés egyszerűen nem lenne engedélyezett? Egy készülő Európai Uniós javaslat értelmében ugyanis a használt autók online hirdetései csak akkor lehetnének érvényesek, ha az autó rendelkezik érvényes műszaki vizsgával. Mutatjuk a részleteket.

Halálra gázoltak egy kislányt Sátoraljaújhelyen, döbbenetes ami történt. Egy autó kanyarodás közben elsodorta és elgázolta. A kilenc éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A részletekről cikkünkben olvashat.

Selyeb község polgármestere, Aranyosi György sokat tett a helyiekért, a közösségért, a településért. Most gyászhíre rázta meg az őt ismerőket, köztük Demeter Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét is. Az országgyűlési képviselő megható sorokkal búcsúzott a falu első emberétől.

A Cserépi Trapp terepfutó versenyen szintén tragédia történt. Egy férfinak veszett nyoma Cserépfalu közelében augusztus 16-án. Nagy erőkkel kereste a rendőrség, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is, de mire megtalálták a tragédia már bekövetkezett.

Borsodban az elmúlt hetekben feltűnően megszaporodtak a ritkának számító fertőzések. Az egyik kisvárosban megjelent a hepatitis A, azaz a fertőző sárgaság, emellett felbukkant a skarlát is. Bár járványról egyelőre nincs szó, különösen fontos a megelőzés. Mutatjuk, mely tünetekre figyeljen különösen.

Akadtak azért jó hírek is az elmúlt héten. A miskolci kórházi szülészeten átéltekről pozitív csalódásként mesélt egy kismama.  A hölgy, aki férjével együtt a miskolci kórház szülészetén járt nagyon elégedett volt. Elmondása szerint pozitívan csalódott az ott töltött idő alatt.

Manapság a pálinkának már más a szerepe, mint régen. Most már ez az ital egy magaskultúrájú élvezeti cikk, amelynek fontos szerep jutott a gasztronómiában is. Mivel több gyümölcs szempontjából is szezonja van a pálinkafőzésnek, elhoztuk annak sokak számára rejtett titkait. 

Egy gyerekkori barátság és a Tisza nyári nyugalma adta meg az alapját annak a felejthetetlen horgászkalandnak, amelyet két horgász, Májer Péter és Balogh Róbert élt át augusztus 7-én a folyó Borsod vármegyei szakaszán. A cél a hagyományos tiszai kuttyogatás volt, ami szép eredménnyel zárult.

 


 

