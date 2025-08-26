Hihetetlen! Egy nap után megint drágulnak az üzemanyagok

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Drágult a gázolaj és a benzin is

A szombati emelés után kedden máris újra drágultak az üzemanyagok. Kisebb mértékű, 2-3 forintos emelkedésről van csak szó, de ha így megy tovább, ezek nyilván összeadódnak. Ráadásul még csak egy nap telt el és szerdától újra többe fog kerülni a benzin és a gázolaj is.

Üzemanyagár-változás szerdán

Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon.

A nagykereskedelmi árak emelkednek a benzin és a gázolaj tekintetében is egységesen 2-2 forinttal.

A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 585 forint/liter

Gázolaj: 591 forint /liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A legolcsóbb kút továbbra is a Auchan, ahol a 95-ös benzin literjét 557.0 forintért, a gázolajét pedig 565.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább töltőállomás 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literjét 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 591.9 forintért tankolhatjuk.