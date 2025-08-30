4 órája
Megnyugodhatnak az autósok – Megszakadt a dráguló tendencia, nem emelkednek tovább az üzemanyagárak
Volt ok az aggodalomra a héten. Szinte minden nap drágultak eddig az üzemanyagok, szombaton viszont megnyugodhatunk.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk az olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi egy-két hétben ráncolhattuk a homlokunkat, ugyanis hiába csak kismértékben, de majdnem minden nap emelkedtek az árak. Szombaton egy időre megnyugodhatunk.
Emelkedő tendencia az utóbbi időben
Mint azt fentebb említettük, az utóbbi időben egy folyamatos emelkedő tendenciát lehetett tapasztalni mind a benzin, mind a gázolaj árának tekintetében. Ugyan egyszerre csak 2-3-4 forinttal drágultak, de ezeket összeadva már egy jelentős emelésről beszélhetünk.
Legutóbb a héten csütörtökön volt változás, akkor a benzin nagykerára nem változott, viszont a gázolaj beszerzési ára igen, bruttó 3 forinttal.
Üzemanyagár-változás szombaton
Augusztus 29-ém, szombaton végre megszakad ez az ijesztő ütemben végbement áremelkedés. Nem kell készülnünk drágulásra, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad – tájékoztatott a holtankoljak.hu.
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
A 95-ös benzin esetében továbbra is az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt literenként 555.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A legolcsóbb töltőállomás gázolaj tekintetében újra a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft., ahol annak literjét 564.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol azt 589.0 forintért tankolhatjuk literenként.
Gázolaj tekintetében pedig most a Shell-kút a legdrágább, ahol annak literjét 595.9 forintért vásárolhatjuk meg.
