Végre!

4 órája

Megnyugodhatnak az autósok – Megszakadt a dráguló tendencia, nem emelkednek tovább az üzemanyagárak

Címkék#árak#autósok#üzemanyagár#benzin#gázolaj

Volt ok az aggodalomra a héten. Szinte minden nap drágultak eddig az üzemanyagok, szombaton viszont megnyugodhatunk.

Borbély Gergely

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk az olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi egy-két hétben ráncolhattuk a homlokunkat, ugyanis hiába csak kismértékben, de majdnem minden nap emelkedtek az árak. Szombaton egy időre megnyugodhatunk.

Így alakulnak a héten az üzemanyagárak.
Így alakulnak a héten az üzemanyagárak.
Fotó: Takács József

Emelkedő tendencia az utóbbi időben

Mint azt fentebb említettük, az utóbbi időben egy folyamatos emelkedő tendenciát lehetett tapasztalni mind a benzin, mind a gázolaj árának tekintetében. Ugyan egyszerre csak 2-3-4 forinttal drágultak, de ezeket összeadva már egy jelentős emelésről beszélhetünk.

Legutóbb a héten csütörtökön volt változás, akkor a benzin nagykerára nem változott, viszont a gázolaj beszerzési ára igen, bruttó 3 forinttal.

Üzemanyagár-változás szombaton

Augusztus 29-ém, szombaton végre megszakad ez az ijesztő ütemben végbement áremelkedés. Nem kell készülnünk drágulásra, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad – tájékoztatott a holtankoljak.hu.

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A 95-ös benzin esetében továbbra is az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt literenként 555.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legolcsóbb töltőállomás gázolaj tekintetében újra a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft., ahol annak literjét 564.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol azt 589.0 forintért tankolhatjuk literenként.

Gázolaj tekintetében pedig most a Shell-kút a legdrágább, ahol annak literjét 595.9 forintért vásárolhatjuk meg.

 

