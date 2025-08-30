Megnyugodhatnak az autósok – Megszakadt a dráguló tendencia, nem emelkednek tovább az üzemanyagárak

Emelkedő tendencia az utóbbi időben

Mint azt fentebb említettük, az utóbbi időben egy folyamatos emelkedő tendenciát lehetett tapasztalni mind a benzin, mind a gázolaj árának tekintetében. Ugyan egyszerre csak 2-3-4 forinttal drágultak, de ezeket összeadva már egy jelentős emelésről beszélhetünk.

Legutóbb a héten csütörtökön volt változás, akkor a benzin nagykerára nem változott, viszont a gázolaj beszerzési ára igen, bruttó 3 forinttal.

Üzemanyagár-változás szombaton

Augusztus 29-ém, szombaton végre megszakad ez az ijesztő ütemben végbement áremelkedés. Nem kell készülnünk drágulásra, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad – tájékoztatott a holtankoljak.hu.

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A 95-ös benzin esetében továbbra is az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt literenként 555.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legolcsóbb töltőállomás gázolaj tekintetében újra a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft., ahol annak literjét 564.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol azt 589.0 forintért tankolhatjuk literenként.

Gázolaj tekintetében pedig most a Shell-kút a legdrágább, ahol annak literjét 595.9 forintért vásárolhatjuk meg.