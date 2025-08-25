Útjavítások úton-útfélen – vármegyei körkép 2025-ről

Sok ígéret is elhangzik, meg sok munka el is indul, sőt, részben be is fejeződik ebben az esztendőben, és vélhetően a 2026 első hónapjaira eső időszakban is. Útépítések, útfelújítások, hibajavítások; és akkor még a „mindennapos” kátyúzásokat nem is számoljuk. Igyekeztünk ugyanis számba venni, hol milyen úton folytak-folynak építések-javítások 2025 folyamán, amennyire jelen ismereteink szerint arról tudni lehet.

Útfelújítások „úton-útfélen”, avagy megyénkbeli beruházási nagyüzem – itt például a megsüllyedt autópályánál

Útfelújítások „úton-útfélen”, avagy beruházási nagyüzem megyeszerte

Egyrészt az ügyben érthetően legnagyobb volumenben érintett települési önkormányzattól, a miskolcitól, másrészt az állami közútkezelőtől kértünk segítséget, azaz pontos adatokat, terveket, listákat, hogy teljes képet adhassunk a boon.hu olvasóinak. Mindkét illetékes szerv részéről ígértek választ – de csak (kicsit, illetve sokkal) későbbre, így egyelőre a saját gyűjtésünket mutatjuk meg, ami természetesen a Borsod Online felületein az elmúlt hónapokban megjelent, hivatalos forrásokból származó tájékoztatásokon alapszik.

Nézzük időrendben, amikről konkrét tudósításokat találtunk a megyei online hírportálon az elmúlt nyolc hónapra visszalapozva.

Több, mint egy éve már, hogy lezárták: idén őszre újjá kell építeni az M30-as rosszul elkészített szakaszát , a Szikszó és Miskolc közötti szakasza megsüllyedt és az útszakasz teljes újjáépítése szükséges. 2025 tavasz elején megkezdik a munkát, tartani tudják a korábban kitűzött október 31-i határidőt az átadásra.

A 3814-es számú úton, összesen közel 2,5 kilométeren felújítják a burkolatot. Ez a Tiszacsermely-Nagyhomok-Bodroghalom elágazás közötti útszakasz.

A projekt keretében a Mezőcsát-Tiszatarján, az Ároktő-Tiszadoroma, a Mezőkövesd-Hollóstető, a Vatta-Csincse-Mezőkeresztes, a Hejőpapi-Hejőbába-Oszlár, a Nyékládháza-Ónod közötti összekötő utak , valamint a kácsi bekötőutak felújítása valósul meg.

A Mezőcsátot Tiszatarjánnal összekötő út, a következő egy évben tíz helyszínt érint a térségben, összesen 21 kilométer hosszúságban.

Mezőcsátot Bükkábránynál javították a már jócskán elhasználódott utat 1,8 kilométer hosszan. Elkészült a Harsányi elágazás és Bükkábrány közötti szakasz, most a mezőkeresztesi és tardi elágazás közötti úton csinálják az elhasznált utakat .

Augusztus 16-án a felújítás végeztével átadták a 381-es utat Karcsánál 6 kilométeres szakasz.

Aszalótól Vilmányig: kilométerek

Számos alsórendű útszakasz is szerepel a listán – írtuk ebben a februári cikkünkben –, például: Szuhogy, Makkoshotyka, Taktaharkány, vagy Szuhakálló. Magyar Közút Nonprofit Zrt. számos folyamatban lévő kivitelezési munkát végez, amelyek befejezése 2025. II. negyedévében várható.