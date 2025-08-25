5 órája
Útjavítások úton-útfélen – vármegyei körkép 2025-ről
Úgy hozta a sors, hogy 2025 végig útépítési és -felújítási programokról, bejelentésektől és beruházásoktól hangos. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében meghirdetett és elvégzett útfelújításokat gyűjtöttük csokorba.
Sok ígéret is elhangzik, meg sok munka el is indul, sőt, részben be is fejeződik ebben az esztendőben, és vélhetően a 2026 első hónapjaira eső időszakban is. Útépítések, útfelújítások, hibajavítások; és akkor még a „mindennapos” kátyúzásokat nem is számoljuk. Igyekeztünk ugyanis számba venni, hol milyen úton folytak-folynak építések-javítások 2025 folyamán, amennyire jelen ismereteink szerint arról tudni lehet.
Útfelújítások „úton-útfélen”, avagy beruházási nagyüzem megyeszerte
Egyrészt az ügyben érthetően legnagyobb volumenben érintett települési önkormányzattól, a miskolcitól, másrészt az állami közútkezelőtől kértünk segítséget, azaz pontos adatokat, terveket, listákat, hogy teljes képet adhassunk a boon.hu olvasóinak. Mindkét illetékes szerv részéről ígértek választ – de csak (kicsit, illetve sokkal) későbbre, így egyelőre a saját gyűjtésünket mutatjuk meg, ami természetesen a Borsod Online felületein az elmúlt hónapokban megjelent, hivatalos forrásokból származó tájékoztatásokon alapszik.
Nézzük időrendben, amikről konkrét tudósításokat találtunk a megyei online hírportálon az elmúlt nyolc hónapra visszalapozva.
- Több, mint egy éve már, hogy lezárták: idén őszre újjá kell építeni az M30-as rosszul elkészített szakaszát, a Szikszó és Miskolc közötti szakasza megsüllyedt és az útszakasz teljes újjáépítése szükséges. 2025 tavasz elején megkezdik a munkát, tartani tudják a korábban kitűzött október 31-i határidőt az átadásra.
- A 3814-es számú úton, összesen közel 2,5 kilométeren felújítják a burkolatot. Ez a Tiszacsermely-Nagyhomok-Bodroghalom elágazás közötti útszakasz.
- A projekt keretében a Mezőcsát-Tiszatarján, az Ároktő-Tiszadoroma, a Mezőkövesd-Hollóstető, a Vatta-Csincse-Mezőkeresztes, a Hejőpapi-Hejőbába-Oszlár, a Nyékládháza-Ónod közötti összekötő utak, valamint a kácsi bekötőutak felújítása valósul meg.
- A Mezőcsátot Tiszatarjánnal összekötő út, a következő egy évben tíz helyszínt érint a térségben, összesen 21 kilométer hosszúságban.
- Bükkábránynál javították a már jócskán elhasználódott utat 1,8 kilométer hosszan. Elkészült a Harsányi elágazás és Bükkábrány közötti szakasz, most a mezőkeresztesi és tardi elágazás közötti úton csinálják az elhasznált utakat.
- Augusztus 16-án a felújítás végeztével átadták a 381-es utat Karcsánál 6 kilométeres szakasz.
Aszalótól Vilmányig: kilométerek
Számos alsórendű útszakasz is szerepel a listán – írtuk ebben a februári cikkünkben –, például: Szuhogy, Makkoshotyka, Taktaharkány, vagy Szuhakálló. Magyar Közút Nonprofit Zrt. számos folyamatban lévő kivitelezési munkát végez, amelyek befejezése 2025. II. negyedévében várható.
Íme, ahol az szerepelt kitételként a bejelenésben, hogy „nyárig befejezik a felújítást”:
37 sz. Miskolc–Sátoraljaújhely másodrendű főút 46+594-59+256 km között 12,6 km hosszon,
3719 j. Sátoraljaújhely–Hollóháza–Kéked összekötő út 14+200-23+785 km között 9,7 km hosszon,
3719 j. Sátoraljaújhely–Hollóháza–Kéked összekötő út 24+977-33+216 km között 8,2 km hosszon,
3726 j. Bózsva–Nyíri összekötő út 0+000-4+333 km között 4,3 km hosszon,
38115 j. Makkoshotyka bekötő út 0+000-5+212 km között 5,2 km hosszon,
3838 j. Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út 4+520-4+950 km között 0,4 km hosszon.
„2025-ben és 2026-ban folytatódik a főutak és a négy és öt számjegyű mellékutak felújítása”:
2607 j. Ragály–Szuhogy összekötő út 13+475-15+311,77 km közötti szakasz 1,8 km hosszon,
26115 j. Szögliget bekötőút 2+720-3+672 km közötti szakasz 0,95 km hosszon,
26127 j. Kány bekötőút 0+000-2+958 km közötti szakasz 2, 9 km hosszon,
3814 j. Sárospatak–Cigánd összekötő út 15+974-18+324 km közötti szakasz 2,350 km hosszon,
3621 j. Tokaj–Taktaharkány összekötő út 21+918-26+628 km közötti szakasz 4,7 km hosszon,
3313 j. Mezőcsát–M3 összekötő út 2+700-5+710,97 km közötti szakasz 3,0 km hosszon,
26118 j. Tornabarakony bekötőút 0+000-3+127 km közötti szakasz 3,1 km hosszon,
26124 j. Pamlény bekötőút 0+000-3+898 km közötti szakasz 3,9 km hosszon,
3716 j. Vilmány–Vámosújfalú összekötő út 14+010- 16+125 km közötti szakasz 2,1 km hosszon,
3621 j. Tokaj–Taktaharkány összekötő út 27+740-35+440 km közötti szakasz 7,7 km hosszon,
3302 j. Mezőkövesd–Ároktő összekötő út 34+000-35+500 km közötti szakasz 1,5 km hosszon,
2522 j. Ózd–Sáta összekötő út 6+665-9+450 km közötti szakasz 2,8 km hosszon,
2609 j. Felsőtelekes–Szuhakálló összekötő út 9+512,56-11+400 km közötti szakasz 1,9 km hosszon,
26125 j. Keresztéte bekötőút 0+000-3+049 km közötti szakasz 3,0 km hosszon,
2609 j. Felsőtelekes–Szuhakálló összekötő út 11+400-12+602 km közötti szakasz 1,2 km hosszon,
3814 j. Sárospatak–Cigánd összekötő út 19+550-22+213 km közötti szakasz 2,7 km hosszon,
3716 j. Vilmány–Vámosújfalú összekötő út 5+564-8+380 km közötti szakasz 2,8 km hosszon,
37301 j. Aszaló állomáshoz vezető út 0+000-0+767 km közötti szakasz 0,8 km hosszon,
3838 j. Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út 6+570-9+137 km közötti szakasz 2,6 km hosszon.
„A tervezési munkák legkorábban 2025. II. negyedévben indulhatnak el”:
3 sz. Budapest–Miskolc–Tornyosnémeti elsőrendű főút 179+310-185+045 km közötti szakasz 5,7 km hosszon,
3 sz. Budapest–Miskolc–Tornyosnémeti elsőrendű főút 185+275-185+608 km közötti szakasz 0,3 km hosszon,
26 sz. Miskolc–Bánréve másodrendű főút 0+250-4+150 km közötti szakasz 3,9 km hosszon.
Hatmilliárd plusz három és fél
A megyeszékhely különösképp előtérben van idén a témában: kulcskérdéssé vált, hogy megjavuljanak a nagyváros aszfaltfelületei. Már év elején így indult a dolog: „a nagyszabású miskolci útfelújítási program részeként is felfoghatóan (...) csaknem 400 méteren újult meg a bekötőút a lillafüredi út és a (volt) Chinoin üzem között. Miskolcon közel 10 milliárdos útfelújítási program indul el nyár végével. (...) Az útfelújítás dandárja ősszel kezdődik Miskolcon.” Hollósy András alpolgármester volt az információforrás.
A városnak járó uniós támogatásból 6 milliárd forintot költenek az önkormányzati utak rendbetételére, Magyarország Kormánya pedig 3,5 milliárdot fordít a miskolci utakra.
Ez az idézet pedig Tóth-Szántai József polgármestertől származik. A városvezető épp a napokban erősített rá a fejleményekre egy facebookos videóüzenetével:
Feltúrták az Avast! Nem okozott nagy káoszt az újraaszfaltozási program első napja - fotókkal, videóval
Az Avastetőn már el is kezdték
Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, hogy megkezdődik Miskolcon az újraaszfaltozási program
A nemrég megjelent cikkben az olvasható, miszerint „leszögezte, hogy olyan útjai is vannak már Miskolcnak, amelyeken teljes burkolatcserére van szükség. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025 elején megerősítette, hogy megkezdődik a város közútjainak felújítása. (...) A közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el legkésőbb 2025 őszén, ehhez kapcsolódóan a 3-as főközlekedési út Búza tér és a harsányi felüljáró közötti része is (összesen mintegy 10 kilométer hosszban).
Lezárások, terelések az Avason az útfelújítás miattFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A tervek szerint megújul a Vologda utca (négysávossá bővül), a Tapolcai elágazás, az Avason a Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák vonala, továbbá Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utcák, a Repülőtéri út, az Erenyő, illetve Fonoda utca, és szó van Komlóstető közterület-fejlesztéséről is. Még ebben az évben megkezdődhet a munka. Az avasi burkolat-felújítást a Pattantyús utcán kezdik meg, itt időszakos forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani október közepéig. Ősszel a Pesti-, és a Csabavezér úti szakaszon is elkezdődnek a munkálatok.
A munkálatok az Avastetőn, a Pattantyús utcában a múlt hétfőn csőcserékkel már el is kezdődtek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Lázár János januárban Miskolcon beszélt a várost érintő fejlesztésekről: