Folytatódik a nagy útfelújítási program - videóval

Tállai András László, országgyűlési képviselő tájékoztatta videójában a lakosságot arról, hogy egy régóta várt útfelújítás vette kezdetét a héten, illetve az be is fejeződik a Bükkábránynál már jócskán elhasználódott, 1.8 kilométer hosszúságú útszakaszon. Miután ez befejeződött, a jövő héten folytatódni fog a régi 3-as főút felújítása, várhatóan Mezőnyárád, Mezőkeresztes elágazástól egészen a Tardi elágazásig.

Folytatódik a nagy útfelújítási program

Forrás: Facebook