1 órája
Folytatódik a nagy útfelújítási program - videóval
Rövid időn belül megkapjuk az új utakat Dél-Borsodban. A nagy útfelújítási program részeként kényelmesen közlekedhetnek majd az arra utazók.
Tállai András László, országgyűlési képviselő tájékoztatta videójában a lakosságot arról, hogy egy régóta várt útfelújítás vette kezdetét a héten, illetve az be is fejeződik a Bükkábránynál már jócskán elhasználódott, 1.8 kilométer hosszúságú útszakaszon. Miután ez befejeződött, a jövő héten folytatódni fog a régi 3-as főút felújítása, várhatóan Mezőnyárád, Mezőkeresztes elágazástól egészen a Tardi elágazásig.
Az útfelújítási program ezen része
Miután a fent említett szakaszokon befejeződnek a munkálatok, a nagy dél-borsodi útfelújítási program részeként végre egy új, tökéletes utat fogunk kapni.
Tállai András László arra kéri az arra közlekedőket, legyenek türelemmel, hamarosan elkészül az új út ezeken a szakaszokon.
