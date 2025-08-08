augusztus 8., péntek

Dél-Borsod

2 órája

Folytatódik a nagy útfelújítási program - videóval

Címkék#Tállai András László#Bükkábrány#Mezőkeresztes#útszakasz#munkálatok

Rövid időn belül megkapjuk az új utakat Dél-Borsodban. A nagy útfelújítási program részeként kényelmesen közlekedhetnek majd az arra utazók.

Boon.hu

Tállai András László, országgyűlési képviselő tájékoztatta videójában a lakosságot arról, hogy egy régóta várt útfelújítás vette kezdetét a héten, illetve az be is fejeződik a Bükkábránynál már jócskán elhasználódott, 1.8 kilométer hosszúságú útszakaszon. Miután ez befejeződött, a jövő héten folytatódni fog a régi 3-as főút felújítása, várhatóan Mezőnyárád, Mezőkeresztes elágazástól egészen a Tardi elágazásig.

útfelújítás
Folytatódik a nagy útfelújítási program
Forrás:  Facebook

Az útfelújítási program ezen része

Miután a fent említett szakaszokon befejeződnek a munkálatok, a nagy dél-borsodi útfelújítási program részeként végre egy új, tökéletes utat fogunk kapni.

Tállai András László arra kéri az arra közlekedőket, legyenek türelemmel, hamarosan elkészül az új út ezeken a szakaszokon.

 

