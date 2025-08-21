13 perce
Feltúrták az Avast! Nem okozott nagy káoszt az újraaszfaltozási program első napja - fotókkal, videóval
Tóth-Szántai József miskolci polgármester meghirdette "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programját". Hétfőn reggel csőcserével indult az avasi útfelújítás.
Ezzel találkozik az Avas tetején az arra közlekedő
Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idén leszögezte, hogy olyan útjai is vannak már Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik Miskolcon az útfelújítás.
Lázár János miniszter arról beszélt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el legkésőbb 2025. őszén. Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.
Útfelújítás: TOP Plusz pénzekből
A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja".
Ennek keretében többek között megújul az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca, Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca, a miskolctapolcai elágazás és a Repülőtéri út.
Ivóvízvezeték-cserével indul az útfelújítás
Tóth-Szántai József jelezte, hogy az újraaszfaltozási program megkezéséhez szükség van az ivóvízhálózatot kezelő Nemzeti Vízművek Zrt.-re, mert az útfelújítás előtt olyan állapotba kell hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot.
A tárgyalás eredményes volt, mert a vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, csütörtökön elindult az útfelújítási program Miskolcon. Ennek keretében városszerte több kilométer hosszan cseréli le az ÉRV Zrt. és a Mivíz Kft. az utak alatti fővezetékeket, hogy az új aszfalt valóban tartós lehessen.
Az ÉRV és a Miskolci Vízművek Kft. augusztus 21-én megkezdte a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcai ivóvíz-fővezeték cseréjét. Emiatt a Pattantyús utca teljes hosszán csütörtöktől részleges forgalomkorlátozás lépett életbe, az autósok csak félpályán közlekedhetnek, a forgalmat jelzőlámpa irányítja majd. A rekonstrukció három ütemben zajlik, melyek ideje alatt a Klapka György és Leszih Andor utcák zsákutcák lesznek. Az esetleges átmeneti vízkorlátozásokról az érintett felhasználók 72 órával a leállás előtt kapnak tájékoztatást.
Nem volt nagy a fennakadás
Az Avason, a Pattantyús utca környkén nem volt nagy fennakadás az útfelújítási programot megelőző, ivóvízcső-csere első napjának reggelén. A közlekedőknek persze számítaniuk kell arra, hogy a megszokottnál lassabban jutnak el munkahelyükre, vagy haza az egyénként nagyforgalmú avasi útszakaszon.
Ezt láttuk a Pattantyús utcán csütörtökön reggel:
Mivel tart még a nyári szünet, az iskolák és óvodák egy része is zárva tart, így kisebb a forgalom. Szeptember 1-jétől azonban számítani kell arra, hogy reggel és délután megnő az utakon lévő járművek száma.
Ezt tapasztaltuk az Avason az útfelújítási program első napjának reggelén:
boon.hu video
