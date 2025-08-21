augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

26°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

13 perce

Feltúrták az Avast! Nem okozott nagy káoszt az újraaszfaltozási program első napja - fotókkal, videóval

Címkék#Magyar Közút#boon video#forgalom#top plusz#program#úthálózat#polgármester

Tóth-Szántai József miskolci polgármester meghirdette "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programját". Hétfőn reggel csőcserével indult az avasi útfelújítás.

Szaniszló Bálint
Feltúrták az Avast! Nem okozott nagy káoszt az újraaszfaltozási program első napja - fotókkal, videóval

Ezzel találkozik az Avas tetején az arra közlekedő

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idén leszögezte, hogy olyan útjai is vannak már Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik Miskolcon az útfelújítás.  

Kisebb ztökkenőkkel jér csak az avasi útfelújítás
A forgalom zökkenőivel jár az útfelújítás az avasi lakótelepen
Fotó: Mogyorósi  Zsolt Pipó

Lázár János miniszter arról beszélt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el legkésőbb 2025. őszén. Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.

Útfelújítás: TOP Plusz pénzekből 

A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja". 

Ennek keretében többek között megújul az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca, Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca, a miskolctapolcai elágazás és a Repülőtéri út.

Ivóvízvezeték-cserével indul az útfelújítás 

Tóth-Szántai József jelezte, hogy az újraaszfaltozási program megkezéséhez szükség van az ivóvízhálózatot kezelő Nemzeti Vízművek Zrt.-re, mert az útfelújítás előtt olyan állapotba kell hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot. 

A tárgyalás eredményes volt, mert a vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, csütörtökön elindult az útfelújítási program Miskolcon. Ennek keretében városszerte több kilométer hosszan cseréli le az ÉRV Zrt. és a Mivíz Kft. az utak alatti fővezetékeket, hogy az új aszfalt valóban tartós lehessen.

 Az ÉRV és a Miskolci Vízművek Kft. augusztus 21-én megkezdte a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcai ivóvíz-fővezeték cseréjét. Emiatt a Pattantyús utca teljes hosszán csütörtöktől részleges forgalomkorlátozás lépett életbe, az autósok csak félpályán közlekedhetnek, a forgalmat jelzőlámpa irányítja majd. A rekonstrukció három ütemben zajlik, melyek ideje alatt a Klapka György és Leszih Andor utcák zsákutcák lesznek. Az esetleges átmeneti vízkorlátozásokról az érintett felhasználók 72 órával a leállás előtt kapnak tájékoztatást. 

Nem volt nagy a fennakadás

Az Avason, a Pattantyús utca környkén nem volt nagy fennakadás az útfelújítási programot megelőző, ivóvízcső-csere első napjának reggelén. A közlekedőknek persze számítaniuk kell arra, hogy a megszokottnál lassabban jutnak el munkahelyükre, vagy haza az egyénként nagyforgalmú avasi útszakaszon. 

Ezt láttuk a Pattantyús utcán csütörtökön reggel: 

Lezárások, terelések az Avason az útfelújítás miatt

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mivel tart még a nyári szünet, az iskolák és óvodák egy része is zárva tart, így kisebb a forgalom. Szeptember 1-jétől azonban számítani kell arra, hogy reggel és délután megnő az utakon lévő járművek száma. 

Ezt tapasztaltuk az Avason az útfelújítási program első napjának reggelén:

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu