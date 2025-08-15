Így áll a nagy dél-borsodi útfelújítás (Videóval)

A nagy útfelújítási program folytatása

Tállai András László, a térség országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese szokás szerint videójában is tájékoztatta a lakosságot, hogy hol tartanak épp a munkálatok. Folytatódik a nagy dél-borsodi útfelújítás és miután elkészült a Harsányi elágazás és Bükkábrány közötti szakasz, most a mezőkeresztesi és tardi elágazás közötti úton csinálják az elhasznált utakat.

Én bízom benne, hogy nemsokára be is fejeződik, és mindenki látni fogja, hogy sokkal jobb utakon tudunk közlekedni

– mondta Tállai András László.