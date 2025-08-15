augusztus 15., péntek

Halad a munka

2 órája

Így áll a nagy dél-borsodi útfelújítás (Videóval)

Nagy erőkkel folytatódnak a munkálatok Dél-Borsodban. Az útfelújítás helyenként már elkészült, most épp Mezőkeresztes felé folyik.

Boon.hu

Nagy útfelújítás kezdődött meg nemrég Dél-Borsodban, de már nemsokára kész is van. Ahogyan arról előző cikkünkben is tájékoztattuk olvasóinkat, a nagy útfelújítási program keretében egy héttel ezelőtt még Bükkábránynál javították a már jócskán elhasználódott utat 1,8 kilométer hosszan.

Halad a nagy útfelújítási program.
Halad az útfelújítási program Dél-Borsodban
Forrás:  Facebook

A nagy útfelújítási program folytatása

Tállai András László, a térség országgyűlési képviselője,  az Agrárminisztérium miniszterhelyettese szokás szerint videójában is tájékoztatta a lakosságot, hogy hol tartanak épp a munkálatok.  Folytatódik a nagy dél-borsodi útfelújítás és miután elkészült a Harsányi elágazás és Bükkábrány közötti szakasz, most a mezőkeresztesi és tardi elágazás közötti úton csinálják az elhasznált utakat.

Én bízom benne, hogy nemsokára be is fejeződik, és mindenki látni fogja, hogy sokkal jobb utakon tudunk közlekedni 

– mondta Tállai András László.

