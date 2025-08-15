2 órája
Így áll a nagy dél-borsodi útfelújítás (Videóval)
Nagy erőkkel folytatódnak a munkálatok Dél-Borsodban. Az útfelújítás helyenként már elkészült, most épp Mezőkeresztes felé folyik.
Nagy útfelújítás kezdődött meg nemrég Dél-Borsodban, de már nemsokára kész is van. Ahogyan arról előző cikkünkben is tájékoztattuk olvasóinkat, a nagy útfelújítási program keretében egy héttel ezelőtt még Bükkábránynál javították a már jócskán elhasználódott utat 1,8 kilométer hosszan.
A nagy útfelújítási program folytatása
Tállai András László, a térség országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese szokás szerint videójában is tájékoztatta a lakosságot, hogy hol tartanak épp a munkálatok. Folytatódik a nagy dél-borsodi útfelújítás és miután elkészült a Harsányi elágazás és Bükkábrány közötti szakasz, most a mezőkeresztesi és tardi elágazás közötti úton csinálják az elhasznált utakat.
Én bízom benne, hogy nemsokára be is fejeződik, és mindenki látni fogja, hogy sokkal jobb utakon tudunk közlekedni
– mondta Tállai András László.