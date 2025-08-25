Mi, merre, hány méter, mármint aszfaltból?

Sok munka elindul, sőt, részben be is fejeződik ebben az esztendőben, és vélhetően a 2026 első hónapjaira eső időszakban is. Útépítések, útfelújítások, hibajavítások; igyekeztünk ezeket számba venni megyei szinten.

Rétegekben történik az alapozás, amire jöhet majd az új aszfalt – útépítés az M30-ason.

Fotó: Vajda János

Útépítés, útjavítás, mindenfelé

Úgy hozta a sors, hogy 2025 végig útépítési és -felújítási programokról, bejelentésektől és beruházásoktól hangos. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében meghirdetett és elvégzett útfelújításokat gyűjtöttük csokorba. Nem is mondunk többet, akit az aszfaltügyi – egyúttal autóközlekedési! – részletek érdekelnek, kattintson: