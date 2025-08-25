augusztus 25., hétfő

Tervek

2 órája

Mi, merre, hány méter, mármint aszfaltból?

Címkék#közút#vármegyei labdarúgás#Cinefest#M30-as autópálya#hidegrekord#aszfalt#útjavítás#CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál#útépítés

Hol, mi épült, épül vagy fog épülni? Vagy legalábbis megjavulni? A Borsod-Abaúj-Zemplén területén esedékes, vagy éppen folyó, netán már befejeződött, 2025-ös útépítések-útjavítások témáját jártuk körül.

Boon.hu
Mi, merre, hány méter, mármint aszfaltból?

Gőzerővel dolgoznak az M30-as autópálya helyreállításán

Fotó: Vajda János

Sok munka elindul, sőt, részben be is fejeződik ebben az esztendőben, és vélhetően a 2026 első hónapjaira eső időszakban is. Útépítések, útfelújítások, hibajavítások; igyekeztünk ezeket számba venni megyei szinten.

útépítés
Rétegekben történik az alapozás, amire jöhet majd az új aszfalt – útépítés az M30-ason.
Fotó: Vajda János

Útépítés, útjavítás, mindenfelé

Úgy hozta a sors, hogy 2025 végig útépítési és -felújítási programokról, bejelentésektől és beruházásoktól hangos. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében meghirdetett és elvégzett útfelújításokat gyűjtöttük csokorba. Nem is mondunk többet, akit az aszfaltügyi – egyúttal autóközlekedési! – részletek érdekelnek, kattintson:

Borsod az országos hírekben! Ez volt a hír Borsodban. Legalábbis a hét első napján erre a címre feltűnően sokan rávitték a kurzort/ujjukat az érintőképernyőn. 

Mi volt a lényeg? Hát hogy a hőmérséklet egyetlen éjszaka alatt úgy zuhant, hogy elfelejtettük, augusztus van. Helyenként a hidegrekord is megdőlt. Sarkvidéki hangulat uralkodott augusztus 25-én hajnalban... Mutatjuk, hol, merre, mennyire.

Amennyiben azonban maradna a nyári jó idő (spoiler alert: marad), akkor érdemes még hátralévő közterületi programok után nézni. Itt van mindjárt, vagyis itt lesz mindjárt a Cinefest (szeptember 5-13.), és a filmfesztiválhoz kapcsolódó Shake It Up! – Utcazene Miskolcon elnevezésű rendezvény. Az alábbi cikk bemutatja, mire lehet számítani azon a bizonyos hétvégén a megyeszékhely belvárosában.

A labdarúgó vármegyei II. osztály 2025/2026-os bajnokságban, a Közép csoport 1. fordulójában múlt vasárnap is rendeztek összecsapásokat. Mindháromban az volt a közös, hogy vendégsiker született: a Vatta a Kisgyőr ellen, az Ónod a Köröm ellen, míg a Sajószöged a Borsodivánka ellen szerezte meg a sikerért járó három pontot. 

Az egyik találkozót követően az edzők egyike így nyilatkozott a boon.hu-nak:

– A mai eredmény másodlagos. Sajnos elvesztettünk egy igazi sportbarátot, akinek emléke előtt győzelemmel szerettünk volna tisztelegni. Ez nem sikerült. Nyugodj békében, Vass Tomi!

 

