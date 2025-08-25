2 órája
Mi, merre, hány méter, mármint aszfaltból?
Hol, mi épült, épül vagy fog épülni? Vagy legalábbis megjavulni? A Borsod-Abaúj-Zemplén területén esedékes, vagy éppen folyó, netán már befejeződött, 2025-ös útépítések-útjavítások témáját jártuk körül.
Gőzerővel dolgoznak az M30-as autópálya helyreállításán
Fotó: Vajda János
Sok munka elindul, sőt, részben be is fejeződik ebben az esztendőben, és vélhetően a 2026 első hónapjaira eső időszakban is. Útépítések, útfelújítások, hibajavítások; igyekeztünk ezeket számba venni megyei szinten.
Útépítés, útjavítás, mindenfelé
Úgy hozta a sors, hogy 2025 végig útépítési és -felújítási programokról, bejelentésektől és beruházásoktól hangos. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében meghirdetett és elvégzett útfelújításokat gyűjtöttük csokorba. Nem is mondunk többet, akit az aszfaltügyi – egyúttal autóközlekedési! – részletek érdekelnek, kattintson:
Borsod az országos hírekben! Ez volt a hír Borsodban. Legalábbis a hét első napján erre a címre feltűnően sokan rávitték a kurzort/ujjukat az érintőképernyőn.
Mi volt a lényeg? Hát hogy a hőmérséklet egyetlen éjszaka alatt úgy zuhant, hogy elfelejtettük, augusztus van. Helyenként a hidegrekord is megdőlt. Sarkvidéki hangulat uralkodott augusztus 25-én hajnalban... Mutatjuk, hol, merre, mennyire.
Borsod az országos hírekben! Több településen is megérezték, ami kora reggel lecsapott!
Amennyiben azonban maradna a nyári jó idő (spoiler alert: marad), akkor érdemes még hátralévő közterületi programok után nézni. Itt van mindjárt, vagyis itt lesz mindjárt a Cinefest (szeptember 5-13.), és a filmfesztiválhoz kapcsolódó Shake It Up! – Utcazene Miskolcon elnevezésű rendezvény. Az alábbi cikk bemutatja, mire lehet számítani azon a bizonyos hétvégén a megyeszékhely belvárosában.
Jó buli lesz: zene, tánc és performansz Miskolc főutcáján
A labdarúgó vármegyei II. osztály 2025/2026-os bajnokságban, a Közép csoport 1. fordulójában múlt vasárnap is rendeztek összecsapásokat. Mindháromban az volt a közös, hogy vendégsiker született: a Vatta a Kisgyőr ellen, az Ónod a Köröm ellen, míg a Sajószöged a Borsodivánka ellen szerezte meg a sikerért járó három pontot.
Érzelmekkel teli mérkőzést nyertek meg - „Nyugodj békében Vass Tomi!”
Az egyik találkozót követően az edzők egyike így nyilatkozott a boon.hu-nak:
– A mai eredmény másodlagos. Sajnos elvesztettünk egy igazi sportbarátot, akinek emléke előtt győzelemmel szerettünk volna tisztelegni. Ez nem sikerült. Nyugodj békében, Vass Tomi!