A Shake It Up

2 órája

Jó buli lesz: zene, tánc és performansz Miskolc főutcáján

Címkék#utcazene#kísérőprogram#CineFest#program#belvárosban#CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál#főutca

Különleges programot szerveznek a CineFest fesztivál első hétvégéjére. Utcazene tölti majd be Miskolc belvárosát.

Boon.hu
Hamarosan kezdődik a moziünnep, a CineFest Miskolcon

Fotó: BOON

A Shake It Up! - Utcazene Miskolcon címmel különleges élményben lehet része annak, aki Miskolcon, a belvárosban sétál, esetleg a városban vendégeskedik. Ez utóbbira is lesz példa szép számmal, hiszen ez a hétvége - szeptember 5 és 6-ról van szó - a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nyitóhétvégéje. A program a CineFest és a Miskolci Kulturális Központ szervezésében jön létre.

utcazene szól majd a belvárosban
Utcazene szól majd a Szinva teraszon is a CineFest első hétvégéjén. Fotó: MZSP

Utcazene öt helyszínen, mindenfelé Miskolc belvárosában

És hogy mivel találkozhat a belvárosban sétáló a CineFest (a fesztivál szeptember 5-től szeptember 13-ig tart) nyitóhétvégéjén? 

Szeretnénk pezsgő fesztiválhangulatba öltöztetni Miskolc belvárosát, illetve a nagy múltú - 2004 óta nemzetközi méretűvé növekvő és jelentős szakmai elismerést kivívó - filmfesztivál kísérőprogramjaként tovább gazdagítani a kulturális élmények sorát. A Széchenyi utca (Miskolc főutcája) Városház tér és Szinva terasz közé eső szakaszán 5 programhelyszínen 25 fellépővel találkozhat majd a közönség a két nap folyamán. A swing-től a blues-on és rock'n'roll-on, a brass muzsikán és világzenén át a hip-hop-ig terjed a zenei stílusok skálája. Mindemellett egyéb, például táncos produkciókkal is készülünk.

.- így fogalmaznak a szervezők az eseményt bemutató facebook bejegyzésükben. Ahogy a fesztivál neve is magában hordozza, írják még, szeretnék egy kicsit "felrázni" ezt a hétvégét gondosan összeállított, válogatott programkínálattal, minőségi kikapcsolódási lehetőséget teremtve. 

Szóval készülj, és vedd át a ritmust!"

- szól az üzenet, és a részletes programról is tájékoztatást nyújtanak.

Az öt helyszín és a programok

VÁROSHÁZ TÉR SZÍNPAD
09.05. PÉNTEK
18:00-19:30 Timár Krisztián
20:00-21:30 Varga Livius Show Band
09.06. SZOMBAT
18:00-19:00 Zalán MEGA Kobold
19:45-20:45 D'allors
21:45-23:00 Ildi Rider

PANNONIA SZÍNPAD, Pannonia Hotel
09.05. PÉNTEK
19:00-20:15 Dos Diavolos (Ganxsta Zolee & Takács Vilkó)
21:00-22:00 Blues From Hell feat. Hadházi László
09.06. SZOMBAT
17:00-17:25 Miskolci Balett
18:30-19:45 Simon Kornél és a Boughris duó
20:30-21:45 Ed Philips & The Memphis Patrol

CINEFEST LOUNGE SZÍNPAD, Művészetek Háza
09.05. PÉNTEK
18:30-19:45 Melounge
20:30 - 21:40 JuciHunor Duó
09.06. SZOMBAT
17:30-18:30 Bodor Áron: A csendesebb részem
19:00-20:00 KIAD Zenekar
20:45-21:45 Zenegép Akusztik

ÁRKÁD SZÍNPAD - Miskolci Nemzeti Színház)
09.05. PÉNTEK
17:30-18:45 Sajó Laura duó
19:30-20:30 Vadkelet
09.06. SZOMBAT
16:00-17:00 Jazzmine
17:30-18:45 La Barriére Manouche Jazz Zenekar x Grand Jeté Tánccsoport
19:30-21:00 MikorHol Zenekar

SZINVA TERASZ SZÍNPAD, Kandia u. - “Lakat híd”)
09.05. PÉNTEK
19:30-20:30 Kacsenyák Gábor akusztik
21:00-22:00 Kelet Brass Band
09.06. SZOMBAT
17:00-18:15 Nahajék
19:00-20:00 Sena Dagadub
20:30-22:00 Elwood Boogie

 

