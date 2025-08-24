Jó buli lesz: zene, tánc és performansz Miskolc főutcáján

A Shake It Up! - Utcazene Miskolcon címmel különleges élményben lehet része annak, aki Miskolcon, a belvárosban sétál, esetleg a városban vendégeskedik. Ez utóbbira is lesz példa szép számmal, hiszen ez a hétvége - szeptember 5 és 6-ról van szó - a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nyitóhétvégéje. A program a CineFest és a Miskolci Kulturális Központ szervezésében jön létre.

Utcazene szól majd a Szinva teraszon is a CineFest első hétvégéjén. Fotó: MZSP

Utcazene öt helyszínen, mindenfelé Miskolc belvárosában

És hogy mivel találkozhat a belvárosban sétáló a CineFest (a fesztivál szeptember 5-től szeptember 13-ig tart) nyitóhétvégéjén?

Szeretnénk pezsgő fesztiválhangulatba öltöztetni Miskolc belvárosát, illetve a nagy múltú - 2004 óta nemzetközi méretűvé növekvő és jelentős szakmai elismerést kivívó - filmfesztivál kísérőprogramjaként tovább gazdagítani a kulturális élmények sorát. A Széchenyi utca (Miskolc főutcája) Városház tér és Szinva terasz közé eső szakaszán 5 programhelyszínen 25 fellépővel találkozhat majd a közönség a két nap folyamán. A swing-től a blues-on és rock'n'roll-on, a brass muzsikán és világzenén át a hip-hop-ig terjed a zenei stílusok skálája. Mindemellett egyéb, például táncos produkciókkal is készülünk.

.- így fogalmaznak a szervezők az eseményt bemutató facebook bejegyzésükben. Ahogy a fesztivál neve is magában hordozza, írják még, szeretnék egy kicsit "felrázni" ezt a hétvégét gondosan összeállított, válogatott programkínálattal, minőségi kikapcsolódási lehetőséget teremtve.

Szóval készülj, és vedd át a ritmust!"

- szól az üzenet, és a részletes programról is tájékoztatást nyújtanak.