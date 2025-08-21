augusztus 21., csütörtök

Ünnepség

9 perce

„Van hitünk, jelenünk és jövőnk” – ilyen volt az augusztus 20-i megemlékezés Mezőkövesden

Mezőkövesden is megemlékeztek Szent István királyról. Az ünnepség koszorúzással, szentmisével és kitüntetésekkel volt igazán színes.

Boon.hu

Mezőkövesd augusztus 20-án méltósággal emlékezett meg Szent István királyról. A városi ünnepség a Szent István-szobornál kezdődött, ahol az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek és pártok képviselői helyeztek el koszorút. A megemlékezést szentmise követte a Jézus Szíve templomban, amit dr. Török László plébános celebrált. Az ünnepi gondolatokat Tállai András a térség országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese tolmácsolta.

Mezőkövesden is meghitten telt az ünnepség augusztus 20-án.
Ünnepség Mezőkövesden augusztus 20-án
Forrás: http://mezokovesd.hu/

Ünnepség és műsor

A megemlékezésen fellépett Kossuth Gergő Aranyhang-díjas énekes, aki az „Ez itt az én hazám!” című műsorával érkezett Mezőkövesdre. Előadásában elhangzottak még többek közt a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, a Szabadság vándorai és a Zene az kell című dalok is.

Az ünnepség este a Lord zenekar fellépésével folytatódott a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban. Az ingyenes koncert után az augusztus 20-ai ünnepséget látványos tűzijáték zárta.

 

