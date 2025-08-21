„Van hitünk, jelenünk és jövőnk” – ilyen volt az augusztus 20-i megemlékezés Mezőkövesden

Ünnepség és műsor

A megemlékezésen fellépett Kossuth Gergő Aranyhang-díjas énekes, aki az „Ez itt az én hazám!” című műsorával érkezett Mezőkövesdre. Előadásában elhangzottak még többek közt a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, a Szabadság vándorai és a Zene az kell című dalok is.

Az ünnepség este a Lord zenekar fellépésével folytatódott a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban. Az ingyenes koncert után az augusztus 20-ai ünnepséget látványos tűzijáték zárta.