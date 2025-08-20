Ha nem bírja ki durrogtatás nélkül – listázzuk, hol lesz idén tűzijáték Borsodban!

Évről-évre egyre több település és városvezető dönt úgy, hogy megtöri a hagyományt és mellőzi a látványos ünnepi tűzijátékot az államalapítás ünnepén. Augusztus 20. így egyre több helyen csendesebben telik, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy szórakozás nélkül. Bár sok helyen spórolnak és védik az állatokat és a fogyatékkal élőket a durva hanghatásoktól, még néhányan mindig tartják magukat a hagyományhoz. Mutatjuk azoknak a borsodi teleüléseknek a listáját, ahol gyönyörködhet idén is a látványos égi műsorban.

Az ünnepi tűzijáték programon marad hét borsodi településen Forrás: Facebook

Az ünnepi tűzijáték a fő attrakció több borsodi településen

Van ahol fényjátékkal és van ahol tűzzsonglőrök előadásával váltják ki az ünnepi durrogtatást. Vannak azonban olyanok, akiknek nem igazi augusztus 20. az, amelyiken nincs tűzijáték. Összeszedtük hát azon települések listáját Borsodban, ahol ragaszodnak a hagyományokhoz és lesznek égre festett formák és rakétákból kilőtt tüzes alakzatok az éterben.