1 órája
Ha nem bírja ki durrogtatás nélkül – listázzuk, hol lesz idén tűzijáték Borsodban!
Megosztó kérdés manapság az, hogy legyen, vagy ne. Az ünnepi tűzijáték egy hagyomány, amit több borsodi település nem enged el idén sem.
Évről-évre egyre több település és városvezető dönt úgy, hogy megtöri a hagyományt és mellőzi a látványos ünnepi tűzijátékot az államalapítás ünnepén. Augusztus 20. így egyre több helyen csendesebben telik, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy szórakozás nélkül. Bár sok helyen spórolnak és védik az állatokat és a fogyatékkal élőket a durva hanghatásoktól, még néhányan mindig tartják magukat a hagyományhoz. Mutatjuk azoknak a borsodi teleüléseknek a listáját, ahol gyönyörködhet idén is a látványos égi műsorban.
Az ünnepi tűzijáték a fő attrakció több borsodi településen
Van ahol fényjátékkal és van ahol tűzzsonglőrök előadásával váltják ki az ünnepi durrogtatást. Vannak azonban olyanok, akiknek nem igazi augusztus 20. az, amelyiken nincs tűzijáték. Összeszedtük hát azon települések listáját Borsodban, ahol ragaszodnak a hagyományokhoz és lesznek égre festett formák és rakétákból kilőtt tüzes alakzatok az éterben.
Augusztus 20. Borsodban: Zsédától a Lordon át Király Lindáig – és minden szem az égre szegeződik
- Tiszaújváros – Dísztó Sétány 22 óra
- Sárospatak – Vízikapu Színpad 21 óra
- Sátoraljaújhely – Rendezvénytér 22 óra
- Mezőkövesd – Kavicsos-tónál 20 óra
- Ózd – Ifjúsági Park 21 óra
- Szikszó – Főtér 21.30 óra
- Tokaj – Paulay Ede Színház udvara 22 óra
