Itt kezdődik a nagy újraaszfaltozási program Miskolcon, csütörtöktől közlekedési korlátozások lesznek

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város újraaszfaltozási programját. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel.

Lázár János és Tóth-Szántai József bejelentéseket tettek. Újraaszfaltozási program indul Miskolcon.

Fotó: Vajda János

Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idején leszögezte, hogy olyan útjai is vannak már Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik a város közútjainak felújítása.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el legkésőbb 2025. őszén.

Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.

A 3-as és a 26-os út városon átvezető szakasza újul meg

Azt is megtudtuk, hogy nem csupán a 26-os út városi szakasza újul meg, hanem - az ehhez szervesen kapcsolódó - 3-as főközlekedési út Búza tér és a harsányi felüljáró közötti része is. Ez mintegy 10 kilométer megújuló utat jelent.

Útfelújítási program a TOP Pluszban

A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja".

Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas "ütőereként” emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.

Ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból: Az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca

Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca

A miskolctapolcai elágazás

A Repülőtéri út

Az Erenyő utca (tartalék)

A Fonoda utca (tartalék)

Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)

A miskolci közgyűlésen is rákérdeztek

A miskolci közgyűlés 2025. június 19-ei ülésén dr. Simon Gábor, az MSZP frakcióvezetője kérdésére Tóth-Szántai József polgármester megerősítette, hogy a miskolci útfelújítási program a főbb avasi utak, a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca teljes újraaszfaltozásával indul el. Még ebben az évben megkezdődhet a munka, de a kötelező közbeszerzési eljárás miatt időre van szükség.