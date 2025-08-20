1 órája
Itt kezdődik a nagy újraaszfaltozási program Miskolcon, csütörtöktől közlekedési korlátozások lesznek
Mutatjuk, hogy mik az első fontos teendők már csütörtöktől. Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, hogy megkezdődik Miskolcon az újraaszfaltozási program.
Indul a miskolci újraaszfaltozási program
Forrás: MW
Fotó: Nagy Lajos
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város újraaszfaltozási programját. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel.
Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idején leszögezte, hogy olyan útjai is vannak már Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik a város közútjainak felújítása.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el legkésőbb 2025. őszén.
Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.
A 3-as és a 26-os út városon átvezető szakasza újul meg
Azt is megtudtuk, hogy nem csupán a 26-os út városi szakasza újul meg, hanem - az ehhez szervesen kapcsolódó - 3-as főközlekedési út Búza tér és a harsányi felüljáró közötti része is. Ez mintegy 10 kilométer megújuló utat jelent.
Útfelújítási program a TOP Pluszban
A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja".
Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas "ütőereként” emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.
Ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból:
- Az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca
- Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca
- A miskolctapolcai elágazás
- A Repülőtéri út
- Az Erenyő utca (tartalék)
- A Fonoda utca (tartalék)
- Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)
A miskolci közgyűlésen is rákérdeztek
A miskolci közgyűlés 2025. június 19-ei ülésén dr. Simon Gábor, az MSZP frakcióvezetője kérdésére Tóth-Szántai József polgármester megerősítette, hogy a miskolci útfelújítási program a főbb avasi utak, a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca teljes újraaszfaltozásával indul el. Még ebben az évben megkezdődhet a munka, de a kötelező közbeszerzési eljárás miatt időre van szükség.
Ivóvízvezeték-cserével indul az újraaszfaltozási program
A városvezető jelezte, hogy az ivóvízhálózatot kezelő Nemzeti Vízművek Zrt.-vel is tárgyalnak, hiszen az útfelújítás előtt olyan állapotba kellene hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot
Ennek fényében Tóth-Szántai-József Facebookon közzétett videójából kiderül, hogy a vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, csütörtökön elindul az útfelújítási program Miskolcon.
Városszerte több kilométer hosszan cseréli le az ÉRV Zrt. és a Mivíz Kft. az utak alatti fővezetékeket, hogy az új aszfalt valóban tartós lehessen.
A munkálatokat csütörtökön a Pattantyús utcán kezdik meg, itt időszakos forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani október közepéig. Ősszel a Pesti-, és a Csabavezér úti szakaszon is elkezdődnek a munkálatok.
A forgalmat jelzőlámpa irányítja majd az Avason
Az ÉRV és a Miskolci Vízművek Kft. tehát augusztus 21-én kezdi meg a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcai ivóvíz-fővezeték cseréjét. Emiatt a Pattantyús utca teljes hosszán csütörtöktől részleges forgalomkorlátozás lép életbe, az autósok csak félpályán közlekedhetnek, a forgalmat jelzőlámpa irányítja majd.
A rekonstrukció három ütemben zajlik, melyek ideje alatt a Klapka György és Leszih Andor utcák zsákutcák lesznek. Az esetleges átmeneti vízkorlátozásokról az érintett felhasználók 72 órával a leállás előtt kapnak tájékoztatást.
A közösségi közlekedés változásai
2025. augusztus 21-én, csütörtökön reggel 6 órától a Pattantyús utca vízhálózatának rekonstrukciója miatt az Avas városközpont irányába lévő Leszih Andor utcai autóbusz-megállóhelyet ideiglenesen áthelyezik a Klapka György utcába, a kanyar utáni szakaszra. A módosítás előreláthatólag két hétig tart.
Tóth-Szántai József polgármester bejelentése a Facebook-on:
Lázár János Miskolcon beszélt a várost érintő fejlesztésekről:
Most tényleg szellemjárta helyre emlékeztet a miskolci húszemeletes környéke
„51 éve viszem Miskolc nevét” – beszélgetés Pataky Attilával - videóval