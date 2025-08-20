augusztus 20., szerda

István névnap

22°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

1 órája

Itt kezdődik a nagy újraaszfaltozási program Miskolcon, csütörtöktől közlekedési korlátozások lesznek

Címkék#Avas#Komlóstető#Repülőtéri út#Fonoda utca#rekonstrukció

Mutatjuk, hogy mik az első fontos teendők már csütörtöktől. Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, hogy megkezdődik Miskolcon az újraaszfaltozási program.

Szaniszló Bálint
Itt kezdődik a nagy újraaszfaltozási program Miskolcon, csütörtöktől közlekedési korlátozások lesznek

Indul a miskolci újraaszfaltozási program

Forrás: MW

Fotó: Nagy Lajos

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város újraaszfaltozási programját. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel. 

Újraaszfaltozási program kezdődik Miskolcon
Lázár János és Tóth-Szántai József bejelentéseket tettek. Újraaszfaltozási program indul Miskolcon.
Fotó: Vajda János

Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idején leszögezte, hogy olyan útjai is vannak már Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik a város közútjainak felújítása.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el legkésőbb 2025. őszén.

Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.

A 3-as és a 26-os út városon átvezető szakasza újul meg 

Azt is megtudtuk, hogy nem csupán a 26-os út városi szakasza újul meg, hanem - az ehhez szervesen kapcsolódó - 3-as főközlekedési út Búza tér és a harsányi felüljáró közötti része is. Ez mintegy 10 kilométer megújuló utat jelent.

Útfelújítási program a TOP Pluszban 

A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja".

Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas "ütőereként” emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.

Ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból:

  • Az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca
  • Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca
  • A miskolctapolcai elágazás 
  • A Repülőtéri út 
  • Az Erenyő utca (tartalék)  
  • A Fonoda utca (tartalék) 
  • Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)

A miskolci közgyűlésen is rákérdeztek 

A miskolci közgyűlés 2025. június 19-ei ülésén dr. Simon Gábor, az MSZP frakcióvezetője kérdésére Tóth-Szántai József polgármester megerősítette, hogy a miskolci útfelújítási program a főbb avasi utak, a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca teljes újraaszfaltozásával indul el. Még ebben az évben megkezdődhet a munka, de a kötelező közbeszerzési eljárás miatt időre van szükség.

Ivóvízvezeték-cserével indul az újraaszfaltozási program 

A városvezető jelezte, hogy az ivóvízhálózatot kezelő Nemzeti Vízművek Zrt.-vel is tárgyalnak, hiszen az útfelújítás előtt olyan állapotba kellene hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot

Ennek fényében Tóth-Szántai-József Facebookon közzétett videójából kiderül, hogy a vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, csütörtökön elindul az útfelújítási program Miskolcon. 

Városszerte több kilométer hosszan cseréli le az ÉRV Zrt. és a Mivíz Kft. az utak alatti fővezetékeket, hogy az új aszfalt valóban tartós lehessen. 

A munkálatokat csütörtökön a Pattantyús utcán kezdik meg, itt időszakos forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani október közepéig.  Ősszel a Pesti-, és a Csabavezér úti szakaszon is elkezdődnek a munkálatok.

A forgalmat jelzőlámpa irányítja majd az Avason 

Az ÉRV és a Miskolci Vízművek Kft. tehát augusztus 21-én kezdi meg a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcai ivóvíz-fővezeték cseréjét. Emiatt a Pattantyús utca teljes hosszán csütörtöktől részleges forgalomkorlátozás lép életbe, az autósok csak félpályán közlekedhetnek, a forgalmat jelzőlámpa irányítja majd. 

A rekonstrukció három ütemben zajlik, melyek ideje alatt a Klapka György és Leszih Andor utcák zsákutcák lesznek. Az esetleges átmeneti vízkorlátozásokról az érintett felhasználók 72 órával a leállás előtt kapnak tájékoztatást.

A közösségi közlekedés változásai 

2025. augusztus 21-én, csütörtökön reggel 6 órától a Pattantyús utca vízhálózatának rekonstrukciója miatt az Avas városközpont irányába lévő Leszih Andor utcai autóbusz-megállóhelyet ideiglenesen áthelyezik a Klapka György utcába, a kanyar utáni szakaszra. A módosítás előreláthatólag két hétig tart. 

Tóth-Szántai József polgármester bejelentése a Facebook-on: 

Lázár János Miskolcon beszélt a várost érintő fejlesztésekről: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu