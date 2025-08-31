Új felfestések figyelmeztetneik a biztonságos átkelésre

A satoraljaujhely.hu beszámolója szerint a piktogramok arra emlékeztetik a gyerekeket, hogy egy telefon vagy fejhallgató könnyen elvonhatja a figyelmüket, ezért a legfontosabb, hogy körül kell nézniük az úton való áthaladás előtt. Sáfrányos György rendőr alezredes hangsúlyozta: országosan több baleset történt zebrán, ezért minden ilyen kezdeményezés célja, hogy a gyalogosok és az autósok egyaránt nagyobb figyelmet fordítsanak a biztonságra.