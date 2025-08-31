augusztus 31., vasárnap

Sátoraljaújhely

1 órája

Új felfestések figyelmeztetneik a biztonságos átkelésre

Címkék#önkormányzat#figyelem#rendőr#piktogramok

Új felfestések figyelmeztetik a diákokat a biztonságos átkelésre Sátoraljaújhelyen. A rendőrkapitányság, az önkormányzat és egy helyi vállalkozás közös kezdeményezésében készült el a program, amely a város iskoláinak kijelölt gyalogátkelőhelyeinél hívja fel a figyelmet a baleset-megelőzésre.

Boon.hu
Új felfestések figyelmeztetneik a biztonságos átkelésre

Így figyelmeztetik a diákokat

Forrás: satoraljaujhely.hu

A satoraljaujhely.hu beszámolója szerint a piktogramok arra emlékeztetik a gyerekeket, hogy egy telefon vagy fejhallgató könnyen elvonhatja a figyelmüket, ezért a legfontosabb, hogy körül kell nézniük az úton való áthaladás előtt. Sáfrányos György rendőr alezredes hangsúlyozta: országosan több baleset történt zebrán, ezért minden ilyen kezdeményezés célja, hogy a gyalogosok és az autósok egyaránt nagyobb figyelmet fordítsanak a biztonságra.

