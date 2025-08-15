augusztus 15., péntek

Tűz és víz

46 perce

A bozót lángolt, a tűzoltók oltottak – és a gólzápor sem maradt el

Négy borsodi település tűzoltói rohantak a nagy területű tűzhöz. Ózd és Borsodszentgyörgy között alakult ki tűz, csütörtökön.

Boon.hu

Ózdi, miskolci, aggteleki és kazincbarcikai tűzoltók vonultak ki nagy sietve Ózd mellé a csütörtök délutáni, majd esti órákban. Az északi nagyváros és Borsodszentgyörgy között kellett a felcsapó lángokat megfékezniük. Több órányi munka után sikerült.

tűzoltó
Messziről látszott a hatalmas füst, nem véletlenül volt szükség ennyi tűzoltó harcba vetésére
Forrás: Olvasó

Tűzoltók a megye több városából is mentek

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakirányú egységeinek beavatkozását nem más váltotta ki, mint a külterületen, mintegy 40 hektáron támadt tűz. Bozótos és száraz fű, továbbá öt hektárnyi tölgyfacsemete égett a kérdéses területen.

Itt a fenti esetnél, szerencsére, nem volt halálos áldozat. Annál inkább előfordultak, sajnálatos módon, egy másik cikkünkben, ami szintén nagyon olvasott volt az elmúlt 24 órában.

Ez, mint a címből kiolvasható, olyan eseteket gyűjtött össze az elmúlt időszakból, amikor gyerekek vesztették életüket közlekedési balesetek során. Sátoraljaújhely a héten, Abaújszántón évekkel korábban, Miskolc ugyancsak a 2000-es évtizedben, Bánréve pár esztendővel utána, Tiszaújváros, 17 hónapos kislánnyal és 52 éves nagymamájával, vagy öten egy kocsiban a 37-es úton... Még a felsorolást is nehéz olvasni, hát még mélyebben belegondolni a tragédiákba.

És az sem sokkal könnyebb olvasmány, amikor arról van szó,

Sírva könyörgött szüleinek az ötéves Ábel: gyógyítsatok meg!

Ő egy vidám, a kertben gyakran motoszkáló, segítőkész kisfiú, aki még mit sem tud a testében ketyegő időzített bombáról. A Duchenne-féle izomdisztrófia egy kegyetlen genetikai betegség, amely fokozatosan veszi el a beteg életerejét.

A fentiekhez képest „elenyésző” súlyú az a sztori, amire mégis a boon.hu pénteken azt a kifejezést és megfogalmazást használta, miszerint

Brutális! – több mint egy évtizede nem látott gólparádé a Borsod vármegyei I. osztályban

Három meccsen is 7 gól született. Gólzápor” – ezzel folytatódik a labdarúgással kapcsolatos anyag, amit mindezzel együtt természetesen szívesen ajánlunk olvasóink figyelmébe, amennyiben esetleg lemaradtak volna róla. Ez volt ugyanis a négy legolvasottabb egyike a megyei hírportál pénteki kínálatában.

 

