A bozót lángolt, a tűzoltók oltottak – és a gólzápor sem maradt el

Ez, mint a címből kiolvasható, olyan eseteket gyűjtött össze az elmúlt időszakból, amikor gyerekek vesztették életüket közlekedési balesetek során. Sátoraljaújhely a héten, Abaújszántón évekkel korábban, Miskolc ugyancsak a 2000-es évtizedben, Bánréve pár esztendővel utána, Tiszaújváros, 17 hónapos kislánnyal és 52 éves nagymamájával, vagy öten egy kocsiban a 37-es úton... Még a felsorolást is nehéz olvasni, hát még mélyebben belegondolni a tragédiákba.

És az sem sokkal könnyebb olvasmány, amikor arról van szó,

Sírva könyörgött szüleinek az ötéves Ábel: gyógyítsatok meg!

Ő egy vidám, a kertben gyakran motoszkáló, segítőkész kisfiú, aki még mit sem tud a testében ketyegő időzített bombáról. A Duchenne-féle izomdisztrófia egy kegyetlen genetikai betegség, amely fokozatosan veszi el a beteg életerejét.