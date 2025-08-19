Tűzijáték augusztus 20-án Miskolcon – a te kedvenced is retteg a zajtól?

Tűzijáték Miskolcon

Ahogyan azt már fentebb is említettük, idén sem lesz Miskolcon ünnepi tűzijáték augusztus 20-án. De nem marad a lakosság szórakoztatás nélkül. Egész nap programok lesznek a városban a zászlófelvonástól kezdve az ünnepi műsorokon át a kenyérszentelésig.

De mi lesz a tűzijáték helyett? Valami sokkal jobb! Miskolc 2025-ben állat- és környezetvédelmi okokból nem rendez hagyományos, hangos tűzijátékot, hanem fényjátékkal, épületvetítéssel és interaktív fényshow-val készül a Hősök terén.

Miért félnek a házi kedvencek a tűzijátéktól?

Mivel ők sokszorosan érzékenyebben hallanak mint az ember, a hirtelen robajok számukra sokkoló élményt jelentenek.

Ráadásul a tűzijáték esetében ez váratlanul éri őket, nem tudják mik lehetnek ezek a szokatlan fények és hangok, így veszélyforrásként érzékelhetik. Beindul a menekülési ösztönük, ami miatt pánikba esve elszaladhatnak, elbújhatnak sőt, akár ki is szökhetnek a kertből vagy házból.

Hogyan segíthetjük át őket ezen a stresszen?

Célszerű előre bekészíteni nekik egy búvóhelyet. Például egy csendes szobát, vagy egy takaróval letakart kuckót ahova elbújhatnak.

Érdemes erre az időre becsukni az ablakokat, behúzni a függönyöket, ezzel is csökkentve a beszűrődő fényeket és zajokat. Emellett jó tipp lehet, hogy hangosítsuk fel a tévét, az is elnyomhatja a kintről jövő robbanások zaját.

Kulcsfontosságú a gazdi viselkedése is.

Ha mi idegesek vagyunk, az állat is átveheti a hangulatunkat. Maradjunk higgadtak, simogassuk őket, beszéljünk hozzájuk nyugodt hangon.

A te kedvenced is fél?

- Nálunk egy vihar is óriási hisztit okozhat az egyik kutyusnál. Pablo teljesen pánikba esik és szabályosan retteg a hangos zajoktól, így a tűzijáték szörnyű érzéseket vált ki belőle.