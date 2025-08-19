24 perce
Tűzijáték augusztus 20-án Miskolcon – a te kedvenced is retteg a zajtól?
Kutyák, macskák rettegnek és szöknek el vagy bújnak az ágy alá. Az ünnepi tűzijáték terror a házi kedvencekre nézne, úgyhogy most örülhetnek a gazdik.
Idén sem lesz tűzijáték Miskolcon augusztus 20-án, az államalapításunk ünnepén. Ez jó hír azok számára, akiknek a házi kedvence még a viharban is fél, nemhogy a robbanások zajától.
Míg számunkra gyönyörű és látványos élményt nyújt a tűzijáték, addig négylábú barátaink (kutyák, macskák, de még a kisebb állatkák) számára ez komoly stresszt jelenthet.
Tűzijáték Miskolcon
Ahogyan azt már fentebb is említettük, idén sem lesz Miskolcon ünnepi tűzijáték augusztus 20-án. De nem marad a lakosság szórakoztatás nélkül. Egész nap programok lesznek a városban a zászlófelvonástól kezdve az ünnepi műsorokon át a kenyérszentelésig.
De mi lesz a tűzijáték helyett? Valami sokkal jobb! Miskolc 2025-ben állat- és környezetvédelmi okokból nem rendez hagyományos, hangos tűzijátékot, hanem fényjátékkal, épületvetítéssel és interaktív fényshow-val készül a Hősök terén.
Miért félnek a házi kedvencek a tűzijátéktól?
Mivel ők sokszorosan érzékenyebben hallanak mint az ember, a hirtelen robajok számukra sokkoló élményt jelentenek.
Ráadásul a tűzijáték esetében ez váratlanul éri őket, nem tudják mik lehetnek ezek a szokatlan fények és hangok, így veszélyforrásként érzékelhetik. Beindul a menekülési ösztönük, ami miatt pánikba esve elszaladhatnak, elbújhatnak sőt, akár ki is szökhetnek a kertből vagy házból.
Hogyan segíthetjük át őket ezen a stresszen?
Célszerű előre bekészíteni nekik egy búvóhelyet. Például egy csendes szobát, vagy egy takaróval letakart kuckót ahova elbújhatnak.
Érdemes erre az időre becsukni az ablakokat, behúzni a függönyöket, ezzel is csökkentve a beszűrődő fényeket és zajokat. Emellett jó tipp lehet, hogy hangosítsuk fel a tévét, az is elnyomhatja a kintről jövő robbanások zaját.
Kulcsfontosságú a gazdi viselkedése is.
Ha mi idegesek vagyunk, az állat is átveheti a hangulatunkat. Maradjunk higgadtak, simogassuk őket, beszéljünk hozzájuk nyugodt hangon.
A te kedvenced is fél?
- Nálunk egy vihar is óriási hisztit okozhat az egyik kutyusnál. Pablo teljesen pánikba esik és szabályosan retteg a hangos zajoktól, így a tűzijáték szörnyű érzéseket vált ki belőle.
Belebújna az egérlyukba is, de ott sem lenne jó
- Belemászik a kádba vagy bármibe amit meglát, egyszer meg is sérült odakint a lépcső alatt, annyira el akart bújni. Sajnos nála semmi nem segít, túl kell élni vele, esetenként úgy, hogy át kell ölelni az ágyban és lefogni. Kedves hangon beszélni hozzá a tévé mellett és simogatni közben. Sajnos ez csak akkor múlik el, ha megszűnik a zaj, legyen szó viharról vagy tűzijátékról. Emiatt nagyon örülök, hogy Miskolcon már évek óta nem rendeznek tűzijátékot augusztus 20-án, így már csak a szilvesztert kell majd kibírni valahogy – mesélte Balogh Gergő, miskolci gazdi.
