Ünnepi tűzijáték vs háziállatok

46 perce

Tűzijáték augusztus 20-án Miskolcon – a te kedvenced is retteg a zajtól?

Címkék#augusztus 20. tűzijáték#kutya#augusztus 20.#tűzijáték

Kutyák, macskák rettegnek és szöknek el vagy bújnak az ágy alá. Az ünnepi tűzijáték terror a házi kedvencekre nézne, úgyhogy most örülhetnek a gazdik.

Borbély Gergely

Idén sem lesz tűzijáték Miskolcon augusztus 20-án, az államalapításunk ünnepén. Ez jó hír azok számára, akiknek a házi kedvence még a viharban is fél, nemhogy a robbanások zajától.
Míg számunkra gyönyörű és látványos élményt nyújt a tűzijáték, addig négylábú barátaink (kutyák, macskák, de még a kisebb állatkák) számára ez komoly stresszt jelenthet.

A tűzijáték nekünk szórakozás, de a háziállatainknak félelem.
Az állatoknak rendkívüli stresszt okozhat a tűzijáték
Forrás: Orpheus Állatvédő Egyesület

Tűzijáték Miskolcon

Ahogyan azt már fentebb is említettük, idén sem lesz Miskolcon ünnepi tűzijáték augusztus 20-án. De nem marad a lakosság szórakoztatás nélkül. Egész nap programok lesznek a városban a zászlófelvonástól kezdve az ünnepi műsorokon át a kenyérszentelésig.

De mi lesz a tűzijáték helyett? Valami sokkal jobb! Miskolc 2025-ben állat- és környezetvédelmi okokból nem rendez hagyományos, hangos tűzijátékot, hanem fényjátékkal, épületvetítéssel és interaktív fényshow-val készül a Hősök terén.

Miért félnek a házi kedvencek a tűzijátéktól?

Mivel ők sokszorosan érzékenyebben hallanak mint az ember, a hirtelen robajok számukra sokkoló élményt jelentenek.

 Ráadásul a tűzijáték esetében ez váratlanul éri őket, nem tudják mik lehetnek ezek a szokatlan fények és hangok, így veszélyforrásként érzékelhetik. Beindul a menekülési ösztönük, ami miatt pánikba esve elszaladhatnak, elbújhatnak sőt, akár ki is szökhetnek a kertből vagy házból.

Hogyan segíthetjük át őket ezen a stresszen?

Célszerű előre bekészíteni nekik egy búvóhelyet. Például egy csendes szobát, vagy egy takaróval letakart kuckót ahova elbújhatnak.

Érdemes erre az időre becsukni az ablakokat, behúzni a függönyöket, ezzel is csökkentve a beszűrődő fényeket és zajokat. Emellett jó tipp lehet, hogy hangosítsuk fel a tévét, az is elnyomhatja a kintről jövő robbanások zaját.

Kulcsfontosságú a gazdi viselkedése is. 

Ha mi idegesek vagyunk, az állat is átveheti a hangulatunkat. Maradjunk higgadtak, simogassuk őket, beszéljünk hozzájuk nyugodt hangon.

A te kedvenced is fél?

- Nálunk egy vihar is óriási hisztit okozhat az egyik kutyusnál. Pablo teljesen pánikba esik és szabályosan retteg a hangos zajoktól, így a tűzijáték szörnyű érzéseket vált ki belőle. 

Belebújna az egérlyukba is, de ott sem lenne jó

A házi kedvencek rettegnek a tűzijátéktól.
Pablo a kádban keres menedéket a zajok elől
Forrás: MW

- Belemászik a kádba vagy bármibe amit meglát, egyszer meg is sérült odakint a lépcső alatt, annyira el akart bújni. Sajnos nála semmi nem segít, túl kell élni vele, esetenként úgy, hogy át kell ölelni az ágyban és lefogni. Kedves hangon beszélni hozzá a tévé mellett és simogatni közben. Sajnos ez csak akkor múlik el, ha megszűnik a zaj, legyen szó viharról vagy tűzijátékról. Emiatt nagyon örülök, hogy Miskolcon már évek óta nem rendeznek tűzijátékot augusztus 20-án, így már csak a szilvesztert kell majd kibírni valahogy – mesélte Balogh Gergő, miskolci gazdi.

 

