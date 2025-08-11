Lovagolni vágyik a Taktaközben? Irány Csobaj!

A falunap főzőversennyel és a Taktaközi kupa focimeccsel kezdődött. A látogatók óriáscsúszdát, ugrálóvárat, arcfestést és egészségügyi szűréseket találhattak a kísérőprogramok között. A zsűrizést és az ebédet követően Ivánics Imre polgármester köszöntötte a vendégeket és mesélt a új turisztikai fejlesztésről.

A térség turisztikai központja lehet Csobaj

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A megnyitón Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője átadta az új lovas- és kerékpáros bázist.

Csobajon egy régi álom vált valóra! A település mindig is fontosnak tartotta a lovas hagyományok ápolását, és most elérkezett a pillanat, hogy ezt továbbfejlesszük

A pihenőhely istállóval, lovas felszerelésekkel és kerékpáros szervizoszloppal is felszerelt, így nemcsak megálló, hanem a térség turisztikai központjának új eleme.

A habparty tökéletes nyári programeleme volt a Csobaji Falunap és Kukoricafesztiválnak

Pezsgő életről álmodnak a településen

Az államtitkár kiemelte, hogy a Tisza-tó partján lehet lovagolni, az út Tokaj és Szerencs között már megújult, és a közelmúltban Csobajon vendégház is nyílt. Minden adott ahhoz, hogy itt pezsgő turisztikai központ jöjjön létre.

Már 24. alkalommal ünnepelt együtt Csobaj

Hajnalig tartó bulival ünnepeltek

A délután az Aqua Manó Party habshow-jával folytatódott, amely a gyerekek kedvence volt. A tombolasorsolás után pedig Polgár Peti mulatós műsora melegítette be a közönséget az esti őrületre. 20 órától DJ Szatmári és Szakos Andi gondoskodtak a fergeteges hangulatról, végül az élőzenés utcabál zárta a 24. Csobaji Falunap és Kukoricafesztivál programját.