Lovagolni vágyik a Taktaközben? Irány Csobaj!
Augusztus 9-én egész napos program várta a látogatókat a 24. Csobaji Falunap és Kukoricafesztiválon. Főzőverseny, sport, gyerekprogramok, tombola, zene és egy jelentős turisztikai fejlesztés átadása tette emlékezetessé a napot.
A lovak bűvöletében Csobajon
A falunap főzőversennyel és a Taktaközi kupa focimeccsel kezdődött. A látogatók óriáscsúszdát, ugrálóvárat, arcfestést és egészségügyi szűréseket találhattak a kísérőprogramok között. A zsűrizést és az ebédet követően Ivánics Imre polgármester köszöntötte a vendégeket és mesélt a új turisztikai fejlesztésről.
A térség turisztikai központja lehet Csobaj
A megnyitón Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője átadta az új lovas- és kerékpáros bázist.
Csobajon egy régi álom vált valóra! A település mindig is fontosnak tartotta a lovas hagyományok ápolását, és most elérkezett a pillanat, hogy ezt továbbfejlesszük
A pihenőhely istállóval, lovas felszerelésekkel és kerékpáros szervizoszloppal is felszerelt, így nemcsak megálló, hanem a térség turisztikai központjának új eleme.
Pezsgő életről álmodnak a településen
Az államtitkár kiemelte, hogy a Tisza-tó partján lehet lovagolni, az út Tokaj és Szerencs között már megújult, és a közelmúltban Csobajon vendégház is nyílt. Minden adott ahhoz, hogy itt pezsgő turisztikai központ jöjjön létre.
Hajnalig tartó bulival ünnepeltek
A délután az Aqua Manó Party habshow-jával folytatódott, amely a gyerekek kedvence volt. A tombolasorsolás után pedig Polgár Peti mulatós műsora melegítette be a közönséget az esti őrületre. 20 órától DJ Szatmári és Szakos Andi gondoskodtak a fergeteges hangulatról, végül az élőzenés utcabál zárta a 24. Csobaji Falunap és Kukoricafesztivál programját.
